Rosario: un motociclista que volvía de trabajar fue asesinado de un balazo en la nuca que atravesó su casco

La víctima, Oscar Daniel Pidone, de 58 años, fue asesinada en inmediaciones de calle Crespo y el terraplén. El disparo atravesó el casco protector. Investiga el fiscal de Homicidios del MPA con peritajes de la PDI.

Por Juan Trento

27 de febrero 2026 · 10:40hs
La víctima estaba sin vida a un lado del camino con el casco puesto

La víctima estaba sin vida a un lado del camino con el casco puesto

Este viernes, antes de la una de la madrugada, en inmediaciones de calle Crespo y el terraplén, en el extremo suroeste de la ciudad de Rosario, un hombre que regresaba en su motocicleta desde su trabajo hacia su vivienda familiar fue ejecutado de un balazo en la nuca, disparo que atravesó su casco protector.

Otros motociclistas que pasaron por la zona y observaron el cuerpo tendido en el suelo, aún con el casco colocado, denunciaron el suceso a la central de emergencias 911. Al lugar arribaron oficiales de Orden Público y de Cuerpos, quienes preservaron la escena.

Una médica del SIES 107 examinó el cuerpo y constató que un proyectil perforó el casco, ingresó por la parte posterior del cráneo y produjo la muerte de manera instantánea.

La víctima fue identificada como Oscar Daniel Pidone, de 58 años.

Denuncia y hallazgo

El llamado recibido por uno de los operadores del 911 alertó sobre el cuerpo de un motociclista caído en un camino rural de tierra, en la zona suroeste de Rosario, cerca del puente Gallego.

Cuando los efectivos de la Comisaría 26ª y del Comando Radioeléctrico arribaron al lugar e iluminaron el sector con linternas, advirtieron que el casco presentaba una perforación en la parte posterior y que había abundante sangre en el suelo.

La médica del SIES 107 confirmó que se trataba de un homicidio. Posteriormente llegaron los pesquisas de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Peritajes criminalísticos

La novedad fue informada a las jefaturas de la Unidad Regional II Rosario y de la Policía de Investigaciones Región II, ambas dependientes de la Policía de Santa Fe. A su vez, se dio intervención al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó la identificación de testigos, la verificación de la existencia de cámaras de videovigilancia en la zona y la realización de los peritajes criminalísticos.

Las tareas técnicas fueron llevadas adelante por agentes del área Científica de la PDI. Finalmente, el cuerpo fue removido y trasladado al Instituto Médico Legal de Rosario, donde se realizará la correspondiente necropsia.

