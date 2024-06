Un atleta que viene creciendo y haciendo las cosas eficientemente

Un comienzo de temporada más que positivo para el atleta Joaquín Prósperi

"Estoy teniendo un comienzo de temporada bueno, vengo de ganar el Provincial U20, pero la verdad es que en los anteriores no quedé conforme como había ido. No estaba contento, me sentía medio estancado, pero pude competir con un chico que anda muy bien, eso me empujó para arribar y por eso logré mejor bastante" comenzó señalando Joaquín Prósperi a UNO Santa Fe.

image.png Joaco tiene 18 años y estudia ingenería química en la Universidad del Litoral.

El atleta de 18 años manifestó que "en el Provincial hice salto en largo y salto triple. En el triple me fue bien, mucho mejor de lo que yo esperaba, no me tenía mucha fe por como me había ido antes, ya que logré hacer mi mejor marca personal. En el largo no conseguí mejorar mi mejor marca, pero comparado con lo que hice en los dos torneos anteriores mejoré un poco".

"Anteriormente a ese Provincial había competido en dos torneos locales de la ASA, y el del aniversario de Velocidad y Resistencia. En ese último no hice triple, solamente largo. En ese torneo me fue bien, medio que me había quedado con las ganas de hacer esa prueba, por eso, ahora en el Provincial hice largo" destacó el deportista entrenado por el profesor Nicolás Camargo.

Joaco remarcó que ahora "se viene una competencia, que es mi última chance para ver si puedo mejorar mi marca para estar en el Nacional U20 que se hace en Buenos Aires. Voy a tratar de dar lo mejor, para ver si puedo alcanzar el objetivo, ya que sería muy importante para mí".

image.png Prósperi es un atleta que se especializa en salto en largo y triple, y es entrenado por Nicolás Camargo.

El compromiso y la disciplina en el deporte

El estudiante de la carrera de ingeniería Química, en la FIH de la Universidad del Litoral, describió como es un día suyo y explicó que "a la pista del Card trato de venir todos los días, dos veces por semana hago gimnasio, y después cuatro jornada al predio, es decir, que hago lunes, miércoles, viernes y sábado. Los días más pesados que tengo son los lunes, ya que almuerzo a las 12, de ahí me voy a cursar a la facultad y de ahí a la pista que vengo a entrenar".

En cuanto a los comienzos en el atletismo indicó que "iba a la escuela San Roque, en el primer año de secundaria, antes iba a una escuelita de fútbol, no daba para seguir por el tema de la edad, y mi viejo me plantea un día la idea de hacer atletismo, proba y después decidís que hacer. Había arrancado antes con otra chica, Aldana Garibaldi, que hacía garrocha, y después por ciertas cuestiones no me pudo enseñar más y ahí fue que pasé con Nico Camargo".

image.png Joaquín tiene en vista participar en el Nacional U20 y la Copa de Clubes.

"Con Nico iba haciendo un poco de todo, iba probando varias especialidades, hasta que para un Santa Fe Juega, me propuso hacer salto triple, me gustó, y desde ahí no paré más con el triple. El cambio de la garrocha al triple y el largo fue todo un cambio. La garrocha y el triple son muy técnicas, y era como que cambió bastante. Por ahí, el tema carreras, me daba una base cuando arranqué triple."

A cerca de como le fue la temporada pasada manifestó que "me fue bastante bien, fui a la Copa U20 en Mendoza, ya que era mi primer año en dicha categoría. No siento haber podido tener un desempeño como me hubiese gustado a mi. Pero fue bueno porque sumé experiencia, que es muy importante en el atletismo y en cualquier deporte. Hice mi mejor marca sobre todo a finde año, me sentía muy bien, y terminó positivo. Había arrancado el año, me fui de viaje y regresé descompuesto, y entonces estuve como dos semanas sin poder hacer nada".