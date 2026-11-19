La gestión del intendente Juan Pablo Poletti instala controladores de última generación, cámaras de videoanalítica y pantallas LED sobre los bulevares Gálvez y Pellegrini. La tecnología permitirá adaptar la duración de las luces verdes en tiempo real según el flujo vehicular para reducir embotellamientos.

La municipalidad instala 30 controladores de última generación en Bulevar: "Las cámaras no aplicarán fotomultas"

La Municipalidad de Santa Fe dio un paso clave dentro de su plan de movilidad urbana al avanzar con la transformación integral del sistema de semaforización y cámaras sobre la traza de bulevar Gálvez y bulevar Pellegrini , una de las arterias viales de mayor volumen de tránsito en la capital provincial.

La iniciativa, coordinada por la administración del intendente Juan Pablo Poletti, busca reemplazar la vieja tecnología fija por un esquema semafórico adaptativo e inteligente que optimice las ondas verdes, mejore la coordinación de las intersecciones transversales y agilice el flujo vehicular en las horas pico.

La municipalidad instala 30 controladores de última generación en Bulevar: "Las cámaras no aplicarán fotomultas" gentileza

“Avanzamos en un sistema conectado en tiempo real que abandona las lecturas estáticas. Los nuevos equipos gestionarán la duración de las luces verdes acorde al flujo vehicular que registren las cámaras, reduciendo esperas innecesarias para los santafesinos”, indicaron desde el ejecutivo municipal en relación a los ejes del plan de modernización.

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Tecnología adaptativa: verde a demanda según el volumen de tránsito

El diferencial central de la obra radica en la transición desde los tiempos prefijados mecánicamente hacia la gestión dinámico-adaptativa. Ya se completó el tendido de la red troncal de fibra óptica a lo largo de Bulevar, junto al recambio total de los armarios y controladores semafóricos por unidades de última generación.

El funcionamiento del nuevo sistema se apoya en los siguientes pilares técnicos:

Cámaras de videoanalítica con IA: se están instalando dispositivos capaces de realizar conteo vehicular, medir la densidad del flujo y detectar cuellos de botella en tiempo real. Desde el Municipio aclararon de manera enfática que estas cámaras tienen un fin estrictamente operativo y de gestión del tránsito, no sancionatorio ni fotomultas.

Gestión dinámica de fases: si el sistema detecta una fuerte acumulación de coches sobre Bulevar y escasa demanda en las calles transversales, prolongará automáticamente los segundos de luz verde dentro de un rango programado para descongestionar el corredor principal.

Nuevos decrementadores: se reemplazan los antiguos contadores por pantallas digitales inteligentes que marcan la cuenta regresiva exacta para el recambio de señal.

Pantallas de mensajería variable y enlace al Centro de Monitoreo

Como complemento a la semaforización, ya se instalaron cuatro pantallas LED de mensajería variable sobre distintos puntos de la traza de Bulevar. Si bien actualmente emiten el logo institucional en etapa de prueba, se habilitarán formalmente para emitir avisos dinámicos a los automovilistas:

Alertas viales: notificación en tiempo real de cortes de calle, desvíos por obras, manifestaciones o colisiones en la traza.

Estacionamiento medido: reporte de disponibilidad de espacios y estado de la red del SEOM.

El equipamiento total presupuestado contempla 30 controladores semafóricos de última generación, 30 decrementadores inteligentes, 12 cámaras de videoanalítica y las 4 pantallas informativas, todas vinculadas y operadas directamente desde la sede del nuevo Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Santa Fe.