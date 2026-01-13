Uno Santa Fe | Ovación | Independiente

Un campeón con Racing podría ser refuerzo de Independiente

La dirigencia de Independiente mantiene charlas con el entorno del defensor campeón con Racing, Renzo Saravia, para ser el segundo refuerzo

13 de enero 2026 · 16:05hs
La dirigencia de Independiente mantiene charlas con el entorno del defensor campeón de la Superliga 2018/19 con Racing, Renzo Saravia, para ser el segundo refuerzo.

El entrenador de Independiente aprobó el ofrecimiento por parte de la dirigencia que ya tuvo un acercamiento formal con el lateral derecho cordobés que viene de jugar en Atletico Mineiro de Brasil durante las últimas tres temporadas.

Independiente, cerca de sumar a Renzo Saravia

El futbolista de 32 años no renovó su vinculo con el club de Belo Horizonte, el cual venció en el mes de diciembre, y quedó con el pase en su poder. Ante esto, Saravia fue ofrecido a dos clubes más además de Independiente: el Göztepe de Turquía y Belgrano de Córdoba, equipo en el que se formó y debutó profesionalmente.

El defensor tuvo un paso por Avellaneda entre 2017 y 2019, pero con la camiseta de Racing, equipo en el que disputó 49 partidos y fue una pieza fundamental en la conquista de la Superliga Argentina 2018/19. Además, este gran nivel en Racing lo llevó a ser convocado a la Selección argentina para disputar la Copa América 2019 donde terminó en tercer lugar. En este certamen, Saravia jugó solo dos partidos.

En el último año en Brasil, el cordobés disputó 31 partidos de 73 posibles, alternando titularidad con suplencia en el Brasileirao, Copa de Brasil, Campeonato Mineiro y Copa Sudamericana. En este último, donde perdió la final ante Lanús, fue el certamen donde más encuentros jugó desde el inicio.

Independiente Renzo Saravia Racing
