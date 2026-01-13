Vukic dio la sorpresa en el ATP 250 de Adelaida y profundizó la crisis de Tsitsipas

El australiano Aleksandar Vukic dio una de las sorpresas al eliminar en la primera ronda del ATP 250 de Adelaida al griego Stefanos Tsitsipas

El australiano Aleksandar Vukic dio una de las sorpresas del día al eliminar en la primera ronda del ATP 250 de Adelaida al griego Stefanos Tsitsipas , quien sigue cosechando malos resultados. Vukic, quien se metió en el cuadro principal tras ganar sus dos partidos de la qualy, se impuso por 7-6(3) y 7-6(5), una hora y 53 minutos de juego.

Sorpresa en el ATP 250 de Adelaida

De esta manera, se metió en los octavos de final tendrá como rival al italiano Andrea Vavassori, otro jugador proveniente de la qualy y que dio uno de los golpes sobre la mesa al vencer en sets corridos al canadiense Gabriel Diallo por 6-3 y 7-6(4).

Tsitsipas, por su parte, sigue sin encontrar regularidad en cuanto a resultados y se hunde cada vez más en el ranking. El griego, que hace solo tres años estuvo a un partido de ser número 1 del mundo, actualmente ocupa el trigésimo tercer puesto del escalafón mundial y podría seguir perdiendo posiciones.

La temporada para Tsitsipas, de 27 años, comenzó en la United Cup, donde había tenido buenas actuaciones e incluso se dio el gusto de ganarle al estadounidense Taylor Fritz, actual número 9 del mundo, aunque finalmente Grecia quedó eliminada en los cuartos de final.

El griego viene teniendo muy flojas temporadas y esta nueva derrota en una primera ronda hará que llegue con más dudas que certezas al Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada.