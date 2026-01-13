Uno Santa Fe | Ovación | Adelaida

Vukic dio la sorpresa en el ATP 250 de Adelaida y profundizó la crisis de Tsitsipas

El australiano Aleksandar Vukic dio una de las sorpresas al eliminar en la primera ronda del ATP 250 de Adelaida al griego Stefanos Tsitsipas

13 de enero 2026 · 17:50hs
Vukic dio la sorpresa en el ATP 250 de Adelaida y profundizó la crisis de Tsitsipas

El australiano Aleksandar Vukic dio una de las sorpresas del día al eliminar en la primera ronda del ATP 250 de Adelaida al griego Stefanos Tsitsipas, quien sigue cosechando malos resultados. Vukic, quien se metió en el cuadro principal tras ganar sus dos partidos de la qualy, se impuso por 7-6(3) y 7-6(5), una hora y 53 minutos de juego.

• LEER MÁS: Así les fue a los argentinos en la clasificación para el Australian Open

Sorpresa en el ATP 250 de Adelaida

De esta manera, se metió en los octavos de final tendrá como rival al italiano Andrea Vavassori, otro jugador proveniente de la qualy y que dio uno de los golpes sobre la mesa al vencer en sets corridos al canadiense Gabriel Diallo por 6-3 y 7-6(4).

Tsitsipas, por su parte, sigue sin encontrar regularidad en cuanto a resultados y se hunde cada vez más en el ranking. El griego, que hace solo tres años estuvo a un partido de ser número 1 del mundo, actualmente ocupa el trigésimo tercer puesto del escalafón mundial y podría seguir perdiendo posiciones.

La temporada para Tsitsipas, de 27 años, comenzó en la United Cup, donde había tenido buenas actuaciones e incluso se dio el gusto de ganarle al estadounidense Taylor Fritz, actual número 9 del mundo, aunque finalmente Grecia quedó eliminada en los cuartos de final.

El griego viene teniendo muy flojas temporadas y esta nueva derrota en una primera ronda hará que llegue con más dudas que certezas al Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada.

Adelaida Aleksandar Vukic Stefanos Tsitsipas
Noticias relacionadas
asi les fue a los argentinos en la clasificacion para el australian open

Así les fue a los argentinos en la clasificación para el Australian Open

un campeon con racing podria ser refuerzo de independiente

Un campeón con Racing podría ser refuerzo de Independiente

jornada adversa en el dakar 2026 para los argentinos

Jornada adversa en el Dakar 2026 para los argentinos

rivadavia pidio oficialmente participar en la liga federal 2026

Rivadavia pidió oficialmente participar en la Liga Federal 2026

Lo último

No hay que relajarse: advierten que desde febrero podrían aparecer los primeros casos de dengue en Santa Fe

"No hay que relajarse": advierten que desde febrero podrían aparecer los primeros casos de dengue en Santa Fe

Independiente recibió una oferta millonaria de Pisa por Felipe Loyola

Independiente recibió una oferta millonaria de Pisa por Felipe Loyola

Los 11 de Alianza Lima para jugar ante Unión por la Serie Río de La Plata

Los 11 de Alianza Lima para jugar ante Unión por la Serie Río de La Plata

Último Momento
No hay que relajarse: advierten que desde febrero podrían aparecer los primeros casos de dengue en Santa Fe

"No hay que relajarse": advierten que desde febrero podrían aparecer los primeros casos de dengue en Santa Fe

Independiente recibió una oferta millonaria de Pisa por Felipe Loyola

Independiente recibió una oferta millonaria de Pisa por Felipe Loyola

Los 11 de Alianza Lima para jugar ante Unión por la Serie Río de La Plata

Los 11 de Alianza Lima para jugar ante Unión por la Serie Río de La Plata

Tragedia en el microcentro: murió un operario tras electrocutarse con el cableado en Av. General López y Urquiza

Tragedia en el microcentro: murió un operario tras electrocutarse con el cableado en Av. General López y Urquiza

Vukic dio la sorpresa en el ATP 250 de Adelaida y profundizó la crisis de Tsitsipas

Vukic dio la sorpresa en el ATP 250 de Adelaida y profundizó la crisis de Tsitsipas

Ovación
Otra herida innecesaria: Colón vuelve a darle la espalda a uno de sus ídolos

Otra herida innecesaria: Colón vuelve a darle la espalda a uno de sus ídolos

¿Y ahora? La novela entre José Neris y Colón sigue escribiendo capítulos

¿Y ahora? La novela entre José Neris y Colón sigue escribiendo capítulos

El intenso y destacado mercado de pases de Colón que suma 14 refuerzos

El intenso y destacado mercado de pases de Colón que suma 14 refuerzos

Darío Sarmiento: Colón es un gran desafío y una oportunidad para relanzar mi carrera

Darío Sarmiento: "Colón es un gran desafío y una oportunidad para relanzar mi carrera"

El dilema del 9: Madelón deberá definir el ataque de Unión

El dilema del "9": Madelón deberá definir el ataque de Unión

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"