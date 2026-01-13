Uno Santa Fe | Ovación | Alianza Lima

Los 11 de Alianza Lima para jugar ante Unión por la Serie Río de La Plata

El DT argentino Pablo Guede ya tendría la formación de Alianza Lima para jugar contra Unión este miércoles por la Serie Río de La Plata

Ovación

Por Ovación

13 de enero 2026 · 18:16hs
Los 11 de Alianza Lima para jugar ante Unión por la Serie Río de La Plata

@ClubALoficial

Alianza Lima empieza a definir su plan para el cruce ante Unión, en el marco de la Serie Río de La Plata, compromiso que se disputará este miércoles desde las 18.15, con transmisión de ESPN Premium, en el estadio Parque Saroldi. Tras un debut con sabor amargo, el equipo peruano buscará una reacción frente al Tate.

En la práctica desarrollada este martes por la mañana, el entrenador Pablo Guede dispuso un ensayo táctico donde paró una formación tentativa con esquema 4-3-3, dejando entrever la intención de darle mayor dinámica y profundidad a su equipo. El DT argentino quedó disconforme con el rendimiento mostrado en la derrota ante Independiente y por eso analiza varias modificaciones en busca de una imagen más sólida.

• LEER MÁS: El dilema del 9: Madelón deberá definir el ataque de Unión

El cuerpo técnico entiende que el amistoso ante Unión representa una buena medida para ajustar piezas y probar variantes, especialmente luego del traspié inicial en el certamen. Con ese objetivo, Alianza Lima apostará a un once con mayor equilibrio y jerarquía para intentar imponerse ante el conjunto santafesino y dejar mejores sensaciones en Montevideo.

Los posibles 11 de Alianza Lima para jugar ante Unión

Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Mateo Antoni; Jesús Castillo, Piero Cari y Jairo Vélez; Eryc Castillo, Paolo Guerrero y Alan Cantero.

Alianza Lima Unión Serie Río de La Plata
Noticias relacionadas
independiente recibio una oferta millonaria de pisa por felipe loyola

Independiente recibió una oferta millonaria de Pisa por Felipe Loyola

vukic dio la sorpresa en el atp 250 de adelaida y profundizo la crisis de tsitsipas

Vukic dio la sorpresa en el ATP 250 de Adelaida y profundizó la crisis de Tsitsipas

asi les fue a los argentinos en la clasificacion para el australian open

Así les fue a los argentinos en la clasificación para el Australian Open

un campeon con racing podria ser refuerzo de independiente

Un campeón con Racing podría ser refuerzo de Independiente

Lo último

Mauro Peinipil ya vive el mundo Colón: Lo pasional que es el hincha me motivó más a venir

Mauro Peinipil ya vive el mundo Colón: "Lo pasional que es el hincha me motivó más a venir"

No hay que relajarse: advierten que desde febrero podrían aparecer los primeros casos de dengue en Santa Fe

"No hay que relajarse": advierten que desde febrero podrían aparecer los primeros casos de dengue en Santa Fe

Independiente recibió una oferta millonaria de Pisa por Felipe Loyola

Independiente recibió una oferta millonaria de Pisa por Felipe Loyola

Último Momento
Mauro Peinipil ya vive el mundo Colón: Lo pasional que es el hincha me motivó más a venir

Mauro Peinipil ya vive el mundo Colón: "Lo pasional que es el hincha me motivó más a venir"

No hay que relajarse: advierten que desde febrero podrían aparecer los primeros casos de dengue en Santa Fe

"No hay que relajarse": advierten que desde febrero podrían aparecer los primeros casos de dengue en Santa Fe

Independiente recibió una oferta millonaria de Pisa por Felipe Loyola

Independiente recibió una oferta millonaria de Pisa por Felipe Loyola

Los 11 de Alianza Lima para jugar ante Unión por la Serie Río de La Plata

Los 11 de Alianza Lima para jugar ante Unión por la Serie Río de La Plata

Tragedia en el microcentro: murió un operario tras electrocutarse con el cableado en Av. General López y Urquiza

Tragedia en el microcentro: murió un operario tras electrocutarse con el cableado en Av. General López y Urquiza

Ovación
Otra herida innecesaria: Colón vuelve a darle la espalda a uno de sus ídolos

Otra herida innecesaria: Colón vuelve a darle la espalda a uno de sus ídolos

¿Y ahora? La novela entre José Neris y Colón sigue escribiendo capítulos

¿Y ahora? La novela entre José Neris y Colón sigue escribiendo capítulos

El intenso y destacado mercado de pases de Colón que suma 14 refuerzos

El intenso y destacado mercado de pases de Colón que suma 14 refuerzos

Darío Sarmiento: Colón es un gran desafío y una oportunidad para relanzar mi carrera

Darío Sarmiento: "Colón es un gran desafío y una oportunidad para relanzar mi carrera"

El dilema del 9: Madelón deberá definir el ataque de Unión

El dilema del "9": Madelón deberá definir el ataque de Unión

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"