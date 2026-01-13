Los 11 de Alianza Lima para jugar ante Unión por la Serie Río de La Plata

El DT argentino Pablo Guede ya tendría la formación de Alianza Lima para jugar contra Unión este miércoles por la Serie Río de La Plata

Alianza Lima empieza a definir su plan para el cruce ante Unión , en el marco de la Serie Río de La Plata , compromiso que se disputará este miércoles desde las 18.15, con transmisión de ESPN Premium, en el estadio Parque Saroldi. Tras un debut con sabor amargo, el equipo peruano buscará una reacción frente al Tate.

En la práctica desarrollada este martes por la mañana, el entrenador Pablo Guede dispuso un ensayo táctico donde paró una formación tentativa con esquema 4-3-3 , dejando entrever la intención de darle mayor dinámica y profundidad a su equipo. El DT argentino quedó disconforme con el rendimiento mostrado en la derrota ante Independiente y por eso analiza varias modificaciones en busca de una imagen más sólida.

• LEER MÁS: El dilema del 9: Madelón deberá definir el ataque de Unión

El cuerpo técnico entiende que el amistoso ante Unión representa una buena medida para ajustar piezas y probar variantes, especialmente luego del traspié inicial en el certamen. Con ese objetivo, Alianza Lima apostará a un once con mayor equilibrio y jerarquía para intentar imponerse ante el conjunto santafesino y dejar mejores sensaciones en Montevideo.

Los posibles 11 de Alianza Lima para jugar ante Unión

Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Mateo Antoni; Jesús Castillo, Piero Cari y Jairo Vélez; Eryc Castillo, Paolo Guerrero y Alan Cantero.