Choque, alcohol y castigo: la influencer libertaria Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Tras chocar ebria y sin registro en Mar de Ajó, la militante de La Libertad Avanza de San Lorenzo quedó inhabilitada a conducir por 75 años en Buenos Aires. Ahora, las autoridades de Santa Fe también tomaron medidas

Eugenia Rolón, la influencer libertaria de San Lorenzo que chocó contra un poste de alumbrado público mientras conducía ebria y sin registro en Mar de Ajó, tampoco podrá renovar la licencia de conducir en la provincia de Santa Fe hasta que la sentencia quede firme, según adelantaron desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV). "Es una falta muy grave" , anticiparon desde esa dependencia.

Como medida cautelar, la militante de La Libertad Avanza (LLA) quedó inhabilitada a manejar por el lapso de 75 años en la provincia de Buenos Aires, es decir prácticamente permanente, y eso la condicionará en Santa Fe en caso de solicitar la licencia de conducir.

Por qué no podrá sacar la licencia de conducir

Ocurre que todo aspirante a solicitar o renovar la licencia de conducir en la provincia o en otro punto del país debe presentar el Certificado de Nacional de Antecedentes de Tránsito (Cenat) y allí figuran todos antecedentes.

"Mientras pese esa medida cautelar sobre esta persona (Rolón), nunca va poder solicitar el formulario, de modo que es el primer certificado que se necesita para sacar la licencia de conducir y allí figuran todos los antecedentes", explicó el director de la APSV, Sebastián Kelman en declaraciones a La Capital.

choque rolon

En tanto, el secretario de la APSV, Carlos Torres, evaluó que "es factible que la pena no sea de por vida, siempre y cuando no posea otros antecedentes, pero desde luego que conducir sin registro y alcoholizado es una falta muy grave".

No obstante, desde la APSV tomaron cautela sobre el caso producto de la difusión mediática y, por tal motivo, solicitarán un pedido formal al juzgado de Faltas de Dolores, donde se tramita el caso.

"No sabemos realmente lo que ocurrió más allá de la difusión mediática, por eso vamos a realizar una consulta formal para conocer la situación de esta persona", sentenció Torres.

Torres comentó que para estos casos de conductas imprudentes y temerarias para la propia vida y la de terceros suelen aplicar penas sin fecha límite, es decir, se suspende de oficio sin una fecha prevista de habilitación.

"Con el caso del conductor que chocó y mató a dos turistas cordobesas tomamos esa determinación. Además de estar preso, también está inhabilitado de manera permanente y después veremos cómo sigue su situación", comentó.

Medida cautelar de por vida

Según tascendió, la sanción impuesta en provincia de Buenos Aires permite extender la inhabilitación hasta el año 2099, lo que equivale a unos 75 años, de modo que no podrá conducir "de por vida".

La pena se dispuso luego de que la joven libertaria, pareja del tiktoker de Javier Milei, Iñaki Gutiérrez, chocara contra un poste de alumbrado público el pasado viernes en la ciudad balnearia de Mar de Ajó.

En ese incidente, en el cual afortunadamente no hubo que lamentar heridos, Rolón conducía con 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre y sin la correspondiente licencia, hecho que agravó la pena impuesta.

La ANSV, que conduce Martín Marcucci, actuó de oficio a través del juzgado provincial de Faltas de Dolores, organismo que determinará, a su vez, qué multa económica deberá pagar la libertaria y qué curso tendrá que hacer.

Rolón no podrá sacar el carnet en territorio bonaerense “de por vida con la intención de sentar jurisprudencia”, indicaron las fuentes consultadas.

El vehículo estaba registrado a nombre de Carlos Gutiérrez Morchio, quien figuraba como autorizado para conducirlo en la tarjeta azul.