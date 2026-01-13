Tragedia en el microcentro: murió un operario tras electrocutarse con el cableado en Av. General López y Urquiza

El hecho ocurrió en la intersección de Urquiza y avenida General López. El operario, que realizaba tareas vinculadas a cable e internet, habría tomado contacto con un cable con tensión y quedó colgado de su arnés.

Tragedia en el microcentro: murió un operario tras electrocutarse con el cableado en avenida General López y Urquiza

Un operario perdió la vida este martes por la tarde luego de recibir una descarga eléctrica mientras realizaba tareas en altura, en la intersección de Urquiza y avenida General López , en la ciudad de Santa Fe.

El hecho fue reportado alrededor de las 15.07 , cuando un llamado alertó a la Central de Emergencias sobre un masculino aparentemente electrocutado, sostenido por un uno de los cables .

Según las primeras informaciones, la víctima sería técnico de una empresa de cable e internet y habría quedado inconsciente tras el contacto con un cable con tensión.

Ante el aviso, se dio intervención al SIES 107, solicitando una ambulancia para asistir a un trabajador electrocutado en una obra.

De acuerdo al reporte preliminar, el hombre habría quedado suspendido de su arnés luego de tomar contacto con un cable de fluido eléctrico correspondiente al alumbrado público.

En el lugar trabajó personal del Comando Radioeléctrico de Santa Fe, que asistió a la víctima mientras se aguardaba el arribo del servicio de emergencias médicas, personal de la Empresa Provincial de la Energía (EPE)

Cerca de las 15.45, se confirmó el fallecimiento del trabajador, pese a las tareas realizadas en el lugar. Las circunstancias del hecho son materia de investigación y se aguardaba la intervención de las autoridades correspondientes para determinar con precisión cómo se produjo el accidente trágico.