Un cordobés es el nuevo presidente de la Unión Argentina de Rugby

Félix Páez Molina, el nuevo titular de la entidad que rige los destinos del rugby en Argentina es cordobés y proviene del Jockey Club de esa provincia. El santafesino Jorge Bruzzone forma parte del concejo directivo

La Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria de la UAR eligió como nuevo presidente al dirigente cordobés Félix Páez Molina por un período de cuatro años, en reemplazo del actual titular de la entidad, Gabriel Travaglini. En un comunicado difundido por la UAR, se consignó además que el bonaerense Fernando Rizzi y el entrerriano Jaime Barba fueron nombrados vicepresidente primero y vicepresidente segundo, respectivamente. En tanto, Rodrigo Roncero (URBA) ocupará la función de secretario, mientras que como tesorero seguirá el rosarino Matías Gorosito. El santafesino Jorge Bruzzone formará parte de la comisión revisora de cuentas suplentes.

La Unión Argentina de Rugby (UAR) también renovó sus autoridades para el próximo ciclo de cuatro años. En dicho encuentro se proclamó la lista de Unidad, y fue elegido el cordobés Félix Páez Molina para suceder en la presidencia a Gabriel Travaglini. El bonaerense Fernando Rizzi y el entrerriano Jaime Barba fueron nombrados vicepresidente primero y vicepresidente segundo, respectivamente. Rodrigo Roncero (URBA) ocupará la función de secretario, mientras que como tesorero seguirá el rosarino Matías Gorosito.

En su despedida como titular de la entidad, Gabriel Travaglini expresó: «Ha sido un gran honor presidir la Unión Argentina de Rugby y trabajar junto al Consejo Directivo y todos los profesionales. Agradezco profundamente a las Uniones, los clubes y a la comunidad del rugby por su confianza estos años. Estoy convencido que la UAR tiene un rumbo claro y un proyecto sólido. Por eso, quiero desearle el mayor de los éxitos a quienes asumen la conducción en esta nueva etapa. Sé que, junto a todo el rugby argentino, continuarán este camino con gran compromiso y pasión. Gracias por haberme permitido ser parte de esta historia.»

Luego de desempeñarse como vicepresidente primero durante la gestión 2022-2026, Félix Páez Molina asume como el presidente Nº 47 en la historia de la UAR, institución fundada en 1899. Con una vida dedicada íntegramente al deporte, cuenta con una formación forjada desde las bases: socio del Jockey Club de Córdoba desde los 4 años, jugador de Primera División y seleccionado provincial. Su perfil combina la experiencia en el campo —como entrenador de divisiones infantiles, juveniles y superiores— con una sólida trayectoria dirigencial. Tras liderar la subcomisión de rugby y la vicepresidencia de su club, desempeñó un rol clave en la Unión Cordobesa de Rugby, donde ejerció como secretario y vicepresidente, culminando su gestión como presidente entre 2018 y 2022. Esta visión integral y federal garantiza una conducción que comprende cada rincón de nuestra comunidad.

En su asunción, Félix Páez Molina expresó lo siguiente: «Asumo este desafío con la convicción de que el rugby es, por esencia, un trabajo colectivo. Como siempre digo, no entiendo la gestión de otra manera que no sea en equipo; el mejor jugador de la historia no habría llegado a serlo sin sus catorce compañeros al lado. Esa apertura que el rugby nos da a todos es la que trasladamos a la dirigencia: creo en los procesos donde la función de quien lidera es tan vital como la del resto del equipo.

image El santafesino Jorge Bruzzone integrará una comisión en el ente rector del rugby argentino.

La UAR tiene un plan estratégico claro y los dirigentes sabemos hacia dónde debemos ir. Mi impronta estará marcada por fortalecer el trabajo de base; el rugby amateur es la clave. Necesitamos que esa base se amplíe y que los clubes sigan creciendo, porque ellos son los que nutren y sostienen el crecimiento de Los Pumas.

Para finalizar, quiero reconocer el compromiso y la entrega de los miembros salientes del Consejo Directivo; su experiencia ha sido una enseñanza invaluable para todos nosotros. Asimismo, agradezco profundamente a los presidentes de las Uniones por confiarnos la conducción del rugby argentino y brindarnos la oportunidad de liderar, como equipo, este nuevo ciclo de gestión en la Unión Argentina de Rugby.»

Los principales cargos en la UAR

Presidente: Félix Páez Molina (Unión Cordobesa de Rugby)

Vicepresidente primero: Fernando Rizzi (Unión de Rugby de Buenos Aires)

Vicepresidente segundo: Jaime Barba (Unión Entrerriana de Rugby)

Secretario: Rodrigo Roncero (Unión de Rugby de Buenos Aires)

Tesorero: Matías Gorosito (Unión de Rugby de Rosario)

Comisión Revisora de Cuentas – Suplentes:

Federico Curutchet (Unión de Rugby de Buenos Aires)

Miguel Ruiz (Unión de Rugby de Cuyo)

Jorge Bruzzone (Unión Santafesina de Rugby)