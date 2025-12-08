Un hincha de Gimnasia cayó desde la tribuna en el clásico ante Estudiantes y está grave

El hincha de Gimnasia, cuya identidad no se comunicó, tiene fracturas y un traumatismo craneal grave

Un hincha de Gimnasia, de identidad todavía desconocida, cayó desde la tribuna Centenario en la previa del partido que se disputó esta tarde, por la semifinal del Torneo Clausura, entre el “Lobo” y Estudiantes.

Desde el Hospital San Martín de La Plata, que todavía no emitió un parte médico, se confirmó que el paciente ingresó consciente a la sala de emergencias.

El encuentro que disputaron Gimnasia y Estudiantes, en otra edición del Clásico de La Plata que, además, también representaba la semifinal del Clausura y se llevó el “Pincha” por 1-0, fue marcado por un duro acontecimiento, con la caída de un hincha desde la tribuna hasta el suelo en los momentos previos al enfrentamiento.

En una situación que todavía no fue esclarecida de manera oficial, un simpatizante de Gimnasia perdió el control en la tribuna Centenario, la cual fue construida a base de madera y actualmente tiene cemento recubriendo los tablones, y cayó directamente a la calle homónima, que se encuentra detrás de la grada, desde una gran altura.

Con movilizaciones inmediatas de los servicios de emergencia del estado, el hincha fue socorrido y llevado al hospital en ambulancia, pudiendo ingresar a emergencias sin haber perdido la consciencia.

El hombre fue internado para realizar la primera examinación, en la que se le encontraron fracturas en miembros superiores y un Traumatismo Encéfalo Craneano grave.

Por el momento no se comunicó el parte médico oficial, ni los procesos que llevará a cabo el personal médico, mientras que las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo la caída, del masculino cuya identidad todavía no se reveló.

Acorde a las declaraciones de otros hinchas que se encontraban en la tribuna cuando ocurrió el hecho, el individuo estaba agarrado de una bandera y tuvo “un descuido”, que lo hizo descender entre los escalones hasta la vereda de la Avenida Centenario.