Un hincha de Independiente en Chile fue amenazado y tuvo que regresar a Argentina

Un hincha de Independiente y su familia sufrieron amenazas de muerte en Chile , país donde vivía hace menos de seis meses, y tuvieron que volver a la Argentina .

Sin lugar a duda, la noche del 20 de agosto en Avellaneda quedará como una de las más negras de la historia del fútbol sudamericano. El partido en el que se tenía que definir el pase a cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile terminó marcado por la violencia y la barbarie de ambas parcialidades.

Las secuelas de los incidentes entre los hinchas de Independiente y U de Chile

Tras esto, se inició una feroz y violenta campaña por parte de los hinchas de Universidad de Chile que consistió en amenazar a periodistas e hinchas de Independiente, hasta el hecho de que los detenidos en Sarandí por los incidentes amedrenten y roben a simpatizantes del "Rojo" en las calles de Avellaneda y Lanús.

Por si esto fuera poco, un hincha que vivía en Chile relató su calvario, donde las amenazas fueron más allá y hasta balearon su camioneta: “Cuando nos mandaron amenazas de mi hijo nos fuimos escondidos de Chile a vivir a Argentina, teníamos un buen trabajo y tuvimos que dejar todo”.

"Estamos en Mendoza y nos vamos a Santa Fe porque tenemos que buscar trabajo y puede salir algo allá. Tengo muchos amigos de la U que me escribieron para pedirme disculpas” agregó.

Además, el simpatizante contó que las amenazas contaban con datos precisos de su hijo: “Recibí mensajes en Instagram con amenazas y datos precisos nuestros. Lo que más nos asustó fue que sepan cosas de mi hijo. Sea verdad o mentira la amenaza, si sos papá sabes que no vas a arriesgar a un hijo”.