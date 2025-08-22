Uno Santa Fe | Ovación | Independiente

Independiente jugará sin público por orden judicial tras los incidentes con barras

El Juzgado de Garantías N°3 de Avellaneda resolvió que Independiente jugar el próximo duelo como local en el estadio Libertadores de América a puertas cerradas

22 de agosto 2025 · 19:30hs
El Juzgado de Garantías N°3 de Avellaneda, a cargo del juez José Luis Arabito, resolvió que Independiente podrá disputar el próximo partido como local en el estadio Libertadores de América, pero a puertas cerradas. La medida responde a los graves incidentes entre facciones de la barra y simpatizantes de Universidad de Chile.

La resolución se dictó en respuesta a la solicitud de la Fiscalía N°4 de Avellaneda, que investiga los hechos violentos registrados en el marco de la Copa Sudamericana. En la presentación cautelar, se pidió la clausura preventiva del estadio para partidos con público, habilitando su uso únicamente sin espectadores o en otro escenario.

La medida fue anticipada por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien en declaraciones radiales confirmó que el fiscal había solicitado la clausura tras detectar “manchas hepáticas arteriales en la tribuna”, lo que obliga a realizar pericias.

La dirigencia de Independiente, que ya especulaba con una sanción, había postergado el canje de bonos previsto para el jueves, reprogramándolo para el viernes a las 18. La decisión judicial confirma que el encuentro ante Platense, programado para el domingo, se jugará sin público. El club evalúa alternativas, entre ellas apelar la medida o trasladar el partido a otro estadio, aunque ninguna opción fue confirmada.

El estadio Libertadores de América sufrió daños estructurales significativos tras los disturbios. Las imágenes posteriores revelaron puertas arrancadas, portones destruidos, baldosas rotas, restos de sanitarios, puestos de comida desmantelados y desorden en áreas de limpieza. También se registraron afectaciones en cañerías y conexiones eléctricas.

Desde la dirigencia, el presidente Néstor Grindetti aseguró que el club cumplió con las recomendaciones de Conmebol y de las autoridades provinciales. Sin embargo, el riesgo de sanciones persiste: Independiente podría ser expulsado de la Copa Sudamericana y enfrentar varios partidos sin público. La situación judicial y deportiva del club continúa en revisión.

Comunicado de Independiente tras la sanción

El Club Atlético Independiente informa que, ante una medida cautelar emitida por la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, se ha dispuesto la clausura y suspensión preventiva del Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini para disputar con público el encuentro del próximo domingo frente a Platense.

Nuestro Departamento de Legales se encuentra en este momento trabajando en la presentación de un recurso en carácter de urgencia para que el juez interviniente reconsidere dicha medida, con el objetivo de garantizar el derecho de nuestras socias, socios e hinchas a alentar a Independiente en nuestro estadio.

En consecuencia, y hasta tanto exista una resolución definitiva de la Justicia, queda suspendido el canje de Bonos para tribunas sociales y la venta de plateas correspondientes a este partido.

El Club continuará informando de manera oficial las novedades de la causa, siempre con el compromiso de defender los intereses de nuestra institución y de nuestra gente.

