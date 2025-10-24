Un hincha de Sarmiento ingresó al campo de juego para agredir al árbitro Andrés Merlos

El partido entre Sarmient y Rosario Central por la séptima fecha del Torneo Clausura, tuvo un incidente con un hincha que fue a atacar al árbitro Andrés Merlos

Luego del gol sobre la hora de Ángel Di María, quien convirtió de penal el tanto del 1 a 0 definitivo, un simpatizante del conjunto local ingresó encapuchado al campo de juego, se puso cara a cara con Merlos y llegó a tomarlo del cuello.

Embed En pleno Sarmiento - Rosario Central, un hincha se metió a la cancha para apretar a Merlos



Un día va a pasar una tragedia si siguen así los árbitros de Tapia y Beligoy pic.twitter.com/a70PO0NjO3 — SpiderCARP (@SpiderCarp23) October 24, 2025

El incidente se produjo inmediatamente después del gol, cuando el simpatizante del Verde rompió una reja para acceder al campo y se dirigió directamente hacia el juez para reclamarle por la sanción del penal. Si bien la situación no pasó a mayores y el agresor fue retirado del terreno de juego escoltado por efectivos policiales, el momento pudo haber sido peor.

Tensión en el partido Sarmiento-Rosario Central

Una vez controlada la situación, el encuentro se reanudó y finalizó con triunfo para Rosario Central, que con esos tres puntos aseguró su clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura y alcanzó la punta de la Tabla Anual, sellando además su boleto para la próxima Copa Libertadores 2026.

El episodio será informado al Tribunal de Disciplina de la AFA, que podría aplicar sanciones severas tanto a Sarmiento como a los responsables del operativo de seguridad. La agresión a un árbitro dentro del campo constituye una falta grave dentro del reglamento y podría derivar en una dura sanción para el equipo de Junín.