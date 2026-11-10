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La FIA despejó las dudas: la Fórmula 1 correrá en Qatar y Abu Dabi

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, ratificó que las dos últimas carreras de 2026 se disputarán según lo previsto. La Máxima completará su calendario con un triplete que comenzará en Las Vegas y continuará en Medio Oriente.

Ovación

Por Ovación

10 de noviembre 2026 · 16:38hs
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La FIA despejó las dudas: la Fórmula 1 correrá en Qatar y Abu Dabi

La Fórmula 1 despejó una de las principales incógnitas de la recta final de la temporada 2026. Los Grandes Premios de Catar y Abu Dabi se disputarán en las fechas previstas, pese al conflicto bélico que atraviesa Medio Oriente y a las dudas que se habían instalado durante las últimas semanas sobre la continuidad de ambas competencias.

La confirmación llegó de la mano de Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), quien utilizó sus redes sociales para transmitir tranquilidad y ratificar que la organización mantiene sus planes originales.

"Estamos listos", expresó el dirigente emiratí, antes de remarcar: "Estamos plenamente preparados y comprometidos a ofrecer dos fines de semana de Gran Premio excepcionales y un desenlace espectacular para el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA".

Además, anticipó que esperan recibir a pilotos, equipos y aficionados en dos escenarios emblemáticos para cerrar el campeonato: "Nos vemos en la parrilla", concluyó.

Medio Oriente, bajo la lupa por el conflicto bélico

La decisión adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta que la Fórmula 1 ya había cancelado los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, que originalmente debían disputarse durante abril, como consecuencia de la escalada del conflicto geopolítico en la región.

En aquel momento, la categoría debió modificar su calendario. La competencia prevista en Baréin finalmente encontró lugar en Malasia, a comienzos de octubre, mientras que la cita de Arabia Saudita no pudo recuperarse. De esta manera, el campeonato pasó de las 24 carreras inicialmente programadas a un total de 23.

Sin embargo, la FIA mantuvo su postura de sostener las fechas de Catar y Abu Dabi. En ese sentido, la reciente realización del Gran Premio de MotoGP en el circuito de Lusail, durante el último fin de semana, también funcionó como una referencia para evaluar las condiciones operativas y de seguridad en la región, sin que se registraran inconvenientes.

Las dudas de Verstappen y el optimismo de Domenicali

Mientras Ben Sulayem ratificó la realización de las competencias, Stefano Domenicali, máximo responsable de la Fórmula 1, también había manifestado su confianza en que ambas carreras pudieran desarrollarse con normalidad.

Una mirada diferente había expresado Max Verstappen. El tetracampeón mundial de Red Bull se había mostrado crítico respecto de la posibilidad de competir en la región en medio de la situación geopolítica: "Con una guerra cerca no deberíamos ir al Golfo", había señalado.

Con el pronunciamiento de la FIA, las dudas sobre el cierre del calendario quedaron despejadas, al menos en lo que respecta a la planificación deportiva.

El calendario de las últimas tres carreras de la Fórmula 1

La temporada 2026 tendrá un cierre con tres competencias consecutivas en tres semanas. Primero llegará el Gran Premio de Las Vegas, antes del traslado de la categoría a Medio Oriente.

-Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre.

-Gran Premio de Catar: del 27 al 29 de noviembre, en el Circuito Internacional de Lusail.

-Gran Premio de Abu Dabi: del 4 al 6 de diciembre, en Yas Marina.

De esta manera, la Fórmula 1 mantendrá su desenlace original y definirá el campeonato después de un último triplete, con dos carreras en una región que continúa bajo la atención internacional por el conflicto bélico.

Fórmula 1 Qatar Abu Dabi
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