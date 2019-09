Llegó el momento más esperado en Gimnasia: Diego Maradona pisó el campo de juego y el Bosque explotó. Con el buzo del Lobo puesto y la pelota bajo el brazo, el 10 se dirigió hacia la mitad de la cancha con la ayuda de un carrito de golf y al bajarse del vehículo irrumpió en llanto.

Embed ¡LO QUE GENERA MARADONA!#90MinutosFOX | El colaborador de Gimnasia y conductor del 'carrito' le pidió a Diego un autógrafo mientras lo alcanzaba hasta la mitad de la cancha. pic.twitter.com/zROBR6Usik — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 8, 2019

"Olé, olé, olé, olé, Diego, Diego", se escuchaba desde las gradas, al mismo tiempo que el astro argentino saludaba a los hinchas que se acercaron al estadio y tiñeron a La Plata de azul y blanco para el día de su presentación oficial.

Embed El plantel de Gimnasia posa para la foto y Diego le dice al fotógrafo: "SACÁ UNA FOTO BUENA" pic.twitter.com/wA9YOJHpGk — TyC Sports (@TyCSports) September 8, 2019

Dentro del campo de juego, el club dispuso tres grandes inflables para darle más color a la fiesta: las fauces del Lobo, por donde aparecerió Maradona; el rostro del Diez y otro Lobo con la camiseta de Gimnasia.

Embed ¡#Maradona salió al bosque! El 10 entró a la cancha entre lágrimas ante una multitud que corea su nombre. ¡EMOCIONANTE! pic.twitter.com/e9NBL0jhjz — TyC Sports (@TyCSports) September 8, 2019

"Les quiero prometer una cosa: mientras yo esté dirigiendo, todo este grupo va a ser un ejemplo. Por todo el cariño que ustedes les brindan, van a darles el plus como para ganar los partidos y los vamos a ganar", dijo un flamante técnico emocionado ante la euforia de los simpatizantes.

"Que no les quepa ninguna duda que nos vamos a armar para el domingo y nos vamos a jugar la vida. No se juega con revólver, acá se tira el centro atrás y la empuja el compañero para que festejemos todos", continuó.

Además, les hizo un pedido particular a sus jugadores. "Les quiero pedir encarecidamente que cuando yo los tire a la cancha, se maten por toda esta gente y que traben con la cabeza si es posible", afirmó.

Por último, cerró con una sentencia firme y una clave: "Hay que dejar todo y ´no faltar a ningún entrenamiento´, como dice algún gil periodista. Acá, el que no entrena y el que no corre, no juega. El que viene, la va a tener dura con nosotros, quédense tranquilos".