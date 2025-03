Un norteamericano se quedó con el 118° Open Argentina de golf

Justin Suh se quedó con la edición 118 del Open de Argentina que se llevó a cabo en el Jockey Club de San Isidro. El estadounidense conquistó el título con récord del campeonato tras totalizar 257 golpes, -23. Con este triunfo, el jugador de 27 años que en la tercera ronda registró el récord de campo con 60 golpes, consiguió una invitación para participar en The 153 Open que tendrá lugar en Royal Portrush en julio de 2025. El séptimo campeonato más antiguo del mundo fue organizado por la Asociación Argentina de Golf y cumplió su segundo año dentro del Korn Ferry Tour, la gira que precede al PGA TOUR y es el camino directo para acceder a la elite del golf mundial.

Por su parte, el mejor jugador argentino del campeonato fue Diego Prone, que se ubicó en el puesto 16 con un total de 267 golpes, -13. “Estoy muy contento por esta semana, especialmente porque no me caí en la ronda final, porque tuve que pelearla y la saqué adelante. Haber terminado como lo hice en el Abierto de mi país, en un torneo del Korn Ferry Tour es la situación ideal, además porque mi familia y la gente de Los Lagartos me acompañó en todo el torneo”, comentó el joven de 23 años de Buenos Aires, que estudió en Estados Unidos en la Universidad de North Texas.

image.png El golfista de 27 años, oriundo de California, se impuso con un total de 257 golpes, -23.

Hoyo Solidario: Como todos los años, se puso en juego el hoyo solidario por cada uno de los birdies (o mejor) que se anotaron en el hoyo 18 durante todo el campeonato. Finalmente, el total de aciertos fueron 161 birdies y 3 águilas y se donó a la Fundación Integrar $30.000.000 (treinta millones de pesos argentinos).

Por octava ocasión, el campeón del 118°Open de Argentina recibió una exención para disputar The 153rd Open en Royal Portrush, que se desarrollará del 17 al 20 de julio de 2025 en Irlanda del Norte.

Ganadores estadounidenses del Abierto: Con el triunfo de Justin Suh, 19 jugadores de los Estados Unidos han sido campeones del VISA Open de Argentina, entre los que se destacan nombres como el de Craig Stadler, Mark Calcavecchia, Mark O´Meara, Jim Furyk, Scott Dunlap, entre otros.