Un Racing alternativo quiere meterse en zona de clasificación ante Tigre Racing y Tigre chocarán este viernes desde las 21 en Avellaneda por la quinta fecha del Torneo Clausura. Por Ovación 15 de agosto 2025 · 08:41hs

Racing y Tigre chocan este viernes en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 21 horas de Argentina en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón. Se podrá ver por TNT Sports.

El conjunto de Gustavo Costas llega tras la derrota ante Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores, por lo que podría guardar jugadores. Probables formaciones de Racing vs Tigre Racing: Gabriel Arias; Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Santiago Quirós; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Martín Barrios o Matías Zaracho, Ignacio Rodríguez; Tomás Conechny, Adrián Balboa y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas. Tigre: Felipe Zenobio; Martín Ortega, Joaquín Laso, Nehuén Paz, Nahuel Benegas; Santiago González, Lorenzo Scipioni; Jabes Saralegui, Julián López, Héctor Fértoli; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.