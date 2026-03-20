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Robaron 190 vacas en Santa Teresa: el productor e influencer agro "La Joya Agro" denunció pérdidas millonarias

El ingeniero agrónomo y creador de contenido Bruno Riboldi alertó sobre un robo de ganado a gran escala en el sur santafesino. Pide colaboración urgente para recuperar los animales y advierte sobre el avance del cuatrerismo organizado

20 de marzo 2026 · 10:17hs
El ingeniero agrónomo y productor agropecuario rosarino

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El ingeniero agrónomo y productor agropecuario rosarino, Bruno Riboldi, conocido en redes sociales como “La Joya Agro”

El ingeniero agrónomo y productor agropecuario rosarino, Bruno Riboldi, conocido en redes sociales como “La Joya Agro”, denunció públicamente el robo de casi 200 cabezas de ganado de su establecimiento rural ubicado en la zona de Santa Teresa, en el sur de la provincia de Santa Fe.

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El caso tomó rápida repercusión luego de que el propio Riboldi difundiera un video en sus redes sociales —donde reúne más de 2,3 millones de seguidores— solicitando ayuda para dar con el paradero de los animales. “Cualquier información por favor se la dan a la patrulla rural de cualquier zona”, expresó, evidenciando la urgencia de la situación.

Robo de ganado en Santa Fe: qué se llevaron

Según detalló el productor, el faltante corresponde a un lote completo de 190 bovinos, compuesto por 100 machos (novillos y novillitos) y 90 vaquillonas, todos animales de alto valor productivo. Esta composición no solo refleja la magnitud del hecho, sino también el fuerte impacto que genera en la estructura del establecimiento afectado.

Se trata de hacienda con valor estratégico, por lo que el principal temor es que haya sido rápidamente trasladada para su faena clandestina o reinsertada en circuitos comerciales ilegales mediante documentación adulterada.

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Un golpe millonario al productor

El robo de ganado representa una pérdida estimada superior a los 300 millones de pesos, una cifra que en el contexto actual del agro puede comprometer seriamente la continuidad de una explotación.

El traslado de casi 200 animales implica necesariamente una estructura compleja: desde corrales de encierre y mangas en condiciones operativas hasta la disponibilidad de varios camiones jaula para movilizar la hacienda. A esto se suma una coordinación previa que permite circular por caminos rurales y rutas sin ser detectados, lo que deja en evidencia posibles fallas en los controles de guías de traslado y en los sistemas de identificación de ganado.

Quién es “La Joya Agro”

Riboldi es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Rosario y cuenta con formación en el exterior. En los últimos años se convirtió en un referente digital del sector, con contenidos orientados a explicar el mundo del campo a públicos urbanos.

Bajo el lema “explico situaciones de campo para gente de ciudad”, logró posicionarse como uno de los principales divulgadores del agro en Argentina.

influencer robo ganado Santa Fe
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