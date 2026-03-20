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Allanamientos en Rincón, Colastiné y B° Transporte: atraparon a dos delincuentes con nueve armas de fuego y gran cantidad de objetos robados

Los operativos revelaron un entramado delictivo que incluye amenazas, incendios y abigeato

Juan Trento

Por Juan Trento

20 de marzo 2026 · 10:55hs
Allanamientos en Rincón, Colastiné y B° Transporte: atraparon a dos delincuentes con nueve armas de fuego y gran cantidad de objetos robados

Este viernes por la mañana, con las primeras luces del día, oficiales de la Comisaría 28° de Colastiné llevaron adelante una serie de allanamientos simultáneos en el marco de una investigación por incendios intencionales y amenazas que se extendió durante varias semanas.

Los procedimientos se realizaron en San José del Rincón, Colastiné y en el barrio Transporte de la ciudad de Santa Fe, con la participación de efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI). Tras la irrupción en los inmuebles señalados, los agentes lograron la aprehensión de los dos principales investigados.

Durante las requisas, secuestraron un revólver calibre 38 —considerado arma de guerra—, una pistola calibre 22, una carabina calibre 22, una pistola calibre 9 milímetros marca Tanfoglio de fabricación italiana y una pistola Bersa calibre 45 —estas últimas también catalogadas como armas de guerra—, además de municiones, teléfonos celulares y distintos elementos de dudosa procedencia, entre ellos luminarias municipales que estarían vinculadas a robos cometidos en la zona de la costa.

Investigación y hallazgos

La causa se inició a fines del mes pasado a partir de denuncias por robos y amenazas ocurridas en Colastiné, que fueron puestas en conocimiento de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Lucila Nuzzo. La funcionaria dispuso profundizar la investigación y solicitó las órdenes de allanamiento al Colegio de Jueces.

Con las medidas ya autorizadas, este viernes se concretaron los operativos que permitieron no solo las detenciones sino también el secuestro de elementos probatorios clave, que serán analizados en la audiencia imputativa.

Uno de los hallazgos más llamativos se produjo en una vivienda del barrio Transporte, donde además de tres armas de fuego, los uniformados encontraron un ternero faenado dentro de un freezer. Los investigadores no descartan que se trate de un caso de abigeato seguido de faenamiento clandestino, lo que podría sumar nuevos cargos a la causa.

Imputación en curso

Las novedades fueron informadas a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, desde donde se dio intervención nuevamente a la fiscal Nuzzo. La funcionaria ordenó que ambos aprehendidos continúen privados de su libertad, sean identificados y se les forme causa como presuntos autores de los delitos de robo y amenazas, sin descartar nuevas imputaciones a partir de los elementos secuestrados.

allanamientos Rincón Colastiné
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