Colón tendrá el respaldo de su gente en Chaco: habrá público sabalero ante For Ever

Los hinchas rojinegros podrán acompañar al equipo de Ezequiel Medrán en el último partido de la primera rueda de la Primera Nacional.

Colón no estará solo en una parada que puede resultar determinante para sus aspiraciones en la Primera Nacional. El próximo sábado, cuando visite a Chaco For Ever desde las 16 en el encuentro correspondiente al recuperado de la cuarta fecha, postergada en su momento por el paro de la AFA, contará con la presencia de simpatizantes sabaleros en las tribunas.

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La noticia fue confirmada en las últimas horas y representa un incentivo extra para un equipo que viene de conseguir una valiosa goleada por 3-0 frente a Defensores de Belgrano, resultado que le permitió mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la Zona A.

Entradas exclusivamente por internet para los hinchas de Colón

Según se informó, las localidades para la parcialidad visitante tendrán un costo de 35.000 pesos y su comercialización será únicamente a través de internet. En los próximos días se brindarán mayores detalles sobre el mecanismo de compra y la plataforma habilitada para adquirir los tickets.

La expectativa entre los hinchas es importante, ya que se trata de uno de los viajes más convocantes del semestre para el pueblo rojinegro y de una oportunidad para acompañar al equipo en un encuentro clave antes del receso.

Un partido con mucho en juego para Colón

El choque ante Chaco For Ever marcará el cierre de la primera rueda para Colón, que buscará ratificar la recuperación futbolística mostrada en Buenos Aires y llegar al parate con una nueva victoria en condición de visitante.

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Además, el encuentro puede resultar determinante para seguir descontando puntos respecto a los equipos que ocupan los primeros lugares de la tabla, en una fecha donde también estarán en acción varios de sus rivales directos.

Con la posibilidad de contar con el aliento sabalero en Resistencia, el equipo de Medrán tendrá un respaldo adicional para afrontar una de las últimas grandes pruebas antes de que se abra oficialmente el mercado de pases y llegue el descanso de mitad de temporada.