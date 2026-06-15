Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón tendrá el respaldo de su gente en Chaco: habrá público sabalero ante For Ever

Los hinchas rojinegros podrán acompañar al equipo de Ezequiel Medrán en el último partido de la primera rueda de la Primera Nacional.

15 de junio 2026 · 13:45hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón tendrá el respaldo de su gente en Chaco: habrá público sabalero ante For Ever

@SerieRdeLP

Colón no estará solo en una parada que puede resultar determinante para sus aspiraciones en la Primera Nacional. El próximo sábado, cuando visite a Chaco For Ever desde las 16 en el encuentro correspondiente al recuperado de la cuarta fecha, postergada en su momento por el paro de la AFA, contará con la presencia de simpatizantes sabaleros en las tribunas.

LEER MÁS: El Pulga Rodríguez tuvo su merecida despedida con la camiseta de Colón

La noticia fue confirmada en las últimas horas y representa un incentivo extra para un equipo que viene de conseguir una valiosa goleada por 3-0 frente a Defensores de Belgrano, resultado que le permitió mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la Zona A.

Entradas exclusivamente por internet para los hinchas de Colón

Según se informó, las localidades para la parcialidad visitante tendrán un costo de 35.000 pesos y su comercialización será únicamente a través de internet. En los próximos días se brindarán mayores detalles sobre el mecanismo de compra y la plataforma habilitada para adquirir los tickets.

La expectativa entre los hinchas es importante, ya que se trata de uno de los viajes más convocantes del semestre para el pueblo rojinegro y de una oportunidad para acompañar al equipo en un encuentro clave antes del receso.

Un partido con mucho en juego para Colón

El choque ante Chaco For Ever marcará el cierre de la primera rueda para Colón, que buscará ratificar la recuperación futbolística mostrada en Buenos Aires y llegar al parate con una nueva victoria en condición de visitante.

LEER MÁS: Con los triunfos de Ferro y Los Andes, Colón quedó 4° en la Zona A

Además, el encuentro puede resultar determinante para seguir descontando puntos respecto a los equipos que ocupan los primeros lugares de la tabla, en una fecha donde también estarán en acción varios de sus rivales directos.

Con la posibilidad de contar con el aliento sabalero en Resistencia, el equipo de Medrán tendrá un respaldo adicional para afrontar una de las últimas grandes pruebas antes de que se abra oficialmente el mercado de pases y llegue el descanso de mitad de temporada.

Colón Chaco Chaco For Ever
Noticias relacionadas
Matías Budiño se consolidó en el arco de Colón y ya nadie lo discute.

Matías Budiño se consolidó en el arco de Colón, despejó las dudas y ya nadie lo discute

El Pulga Rodríguez tuvo su merecida despedida con la camiseta de Colón.

El Pulga Rodríguez tuvo su merecida despedida con la camiseta de Colón

Colón quedó 4° en la Zona A.

Con los triunfos de Ferro y Los Andes, Colón quedó 4° en la Zona A

El único dato negativo de la goleada de Colón es que Alan Bonansea sumó 11 partidos sin convertir.

El único dato negativo que arrojó la goleada de Colón ante Defensores de Belgrano

Lo último

Chilavert no tuvo piedad con la selección de Paraguay y destrozó a Alfaro

Chilavert no tuvo piedad con la selección de Paraguay y destrozó a Alfaro

La campaña itinerante de vacunación continúa esta semana con nuevos puntos en Santa Fe

La campaña itinerante de vacunación continúa esta semana con nuevos puntos en Santa Fe

Sorpresa Mundial: España no pudo con Cabo Verde y empataron 0-0

Sorpresa Mundial: España no pudo con Cabo Verde y empataron 0-0

Último Momento
Chilavert no tuvo piedad con la selección de Paraguay y destrozó a Alfaro

Chilavert no tuvo piedad con la selección de Paraguay y destrozó a Alfaro

La campaña itinerante de vacunación continúa esta semana con nuevos puntos en Santa Fe

La campaña itinerante de vacunación continúa esta semana con nuevos puntos en Santa Fe

Sorpresa Mundial: España no pudo con Cabo Verde y empataron 0-0

Sorpresa Mundial: España no pudo con Cabo Verde y empataron 0-0

Fraude millonario en San Justo: una mujer fue condenada a casi cuatro años de prisión por nueve estafas

Fraude millonario en San Justo: una mujer fue condenada a casi cuatro años de prisión por nueve estafas

Aprehendieron a un menor por el ataque a balazos en Alto Verde: en su casa secuestraron marihuana

Aprehendieron a un menor por el ataque a balazos en Alto Verde: en su casa secuestraron marihuana

Ovación
Facundo Garcés habló sobre su salida de Colón y le apuntó a la anterior dirigencia

Facundo Garcés habló sobre su salida de Colón y le apuntó a la anterior dirigencia

Sorpresa Mundial: España no pudo con Cabo Verde y empataron 0-0

Sorpresa Mundial: España no pudo con Cabo Verde y empataron 0-0

Uruguay buscará arrancar con el pie derecho ante Arabia Saudita en el Grupo H

Uruguay buscará arrancar con el pie derecho ante Arabia Saudita en el Grupo H

Bélgica arranca su camino mundialista ante un Egipto que sueña con el golpe

Bélgica arranca su camino mundialista ante un Egipto que sueña con el golpe

Nueva Zelanda e Irán levantan el telón del Grupo G con objetivos muy distintos

Nueva Zelanda e Irán levantan el telón del Grupo G con objetivos muy distintos

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo