La otra misión que tendrá Unión en el duelo bisagra ante Defensa en el 15 de Abril

Unión se jugará mucho ante Defensa por la fecha 13 de la zona A del Clausura, no solo pensando en asegurar la permanencia y en entrar en los playoffs

Unión afrontará este martes un partido con múltiples lecturas y todas importantes, desde las 19.15, en el estadio 15 de Abril ante Defensa y Justicia por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura . Un duelo que puede marcar un antes y un después en su camino.

El Tatengue se juega mucho más que tres puntos. La necesidad de asegurar la permanencia, sostenerse en la pelea por los playoffs y, sobre todo, recuperar sensaciones tras una racha adversa de resultados, convierten este encuentro en una verdadera prueba de carácter.

Unión no gana hace cuatro partidos y tampoco pudo festejar en casa. La falta de contundencia y algunos desajustes defensivos le pasaron factura a un equipo que había mostrado solidez en el arranque del torneo.

Unión precisa ponerle candado a su arco

Pero hay una misión complementaria que aparece como prioridad: cerrar el arco propio. De los últimos siete partidos, solo en dos el equipo santafesino logró mantener la valla invicta, donde incluso recibió 10 goles. Un registro que evidencia una fragilidad que antes no existía y que Soso busca revertir con trabajo y orden táctico.

Matías Tagliamonte Tagliamonte recibió 10 goles en los últimos siete partidos de Unión. Prensa Unión

El entrenador Leonardo Madelón insiste en recuperar la intensidad y equilibrio de los primeros compromisos, cuando Unión se mostraba firme en las dos áreas. Ese será el desafío principal ante un rival que propone, que ataca y que suele aprovechar los espacios.

Con todo eso en juego, Unión saldrá a disputar un partido que trasciende la tabla: una oportunidad para reencontrarse con su gente, su juego y su identidad.