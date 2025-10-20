Ganaron los candidatos en el inicio de cuartos de final del Promocional

Se pusieron en marcha las series, al mejor de tres, por los cuartos de final del Torneo Promocional 2025. El repaso del fin de semana

Este domingo se pusieron en marcha las series, al mejor de tres, por los cuartos de final del Torneo Promocional 2025. Kimberley, Atlético Arroyo Leyes y Unión y Progreso atesoraron sus localías, en tanto Alianza (Santo Tomé) dio la nota al batir en el Roque Otrino a Colón.