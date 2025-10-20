Este domingo se pusieron en marcha las series, al mejor de tres, por los cuartos de final del Torneo Promocional 2025. Kimberley, Atlético Arroyo Leyes y Unión y Progreso atesoraron sus localías, en tanto Alianza (Santo Tomé) dio la nota al batir en el Roque Otrino a Colón.
Ganaron los candidatos en el inicio de cuartos de final del Promocional
Por Ovación
20 de octubre 2025 · 15:16hs
TORNEO PROMOCIONAL - CUARTOS DE FINAL - JUEGO 1
Domingo 19 de octubre
Kimberley 82 - Colón (SJ) 65 (serie 1-0)
Unión y Progreso 80 - Santa Rosa 53 (serie 1-0)
Atlético Arroyo Leyes 81 - Alumni 60 (serie 1-0)
Colón (SF) 45 - Alianza (ST) 67 (serie 0-1)
TORNEO PROMOCIONAL - RECLASIFICACIÓN - JUEGO 1
Domingo 19 de octubre
Atlético Franck 69 - Polideportivo Recreo 52 (serie 1-0)