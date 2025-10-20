Uno Santa Fe | Colón | Colón

Sangre de Campeones organiza otra charla informativa de Colón en Rincón

La agrupación Sangre de Campeones volverá a encontrarse con socios e hinchas de Colón en el marco de su ciclo de charlas informativas rumbo a las elecciones

20 de octubre 2025 · 16:44hs
La agrupación Sangre de Campeones volverá a encontrarse con socios e hinchas de Colón en el marco de su ciclo de charlas informativas, que viene realizando en distintos puntos. La nueva convocatoria será el jueves, desde las 20, en las instalaciones del club El Cadi de San José del Rincón.

El encuentro tendrá como principal orador al candidato a presidente Ricardo Luciani, quien estará acompañado por integrantes de su equipo de trabajo, con especial participación de referentes vinculados al área deportiva y al desarrollo de las divisiones formativas.

En las últimas presentaciones de la agrupación, también participaron Nelson Agoglia y Luis Medero, quienes suelen aportar su mirada sobre el proyecto futbolístico y la planificación integral que Sangre de Campeones plantea para el futuro institucional sabalero.

La charla, abierta a socios y simpatizantes, apunta a compartir ideas, propuestas y diagnósticos sobre la actualidad del club, en un contexto donde la participación y el debate empiezan a ganar espacio de cara al proceso electoral que se avecina el 30 de noviembre, con presentación de listas el 10 del mismo mes.

Nueva charla informativa de Colón de Sangre de Campeones

