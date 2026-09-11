Una pista de nivel internacional, un sueño hecho realidad para el atletismo santafesino

La renovación de la pista del CARD con vistas a los Juegos Suramericanos es un logro que soñaron dirigentes como Guillermo Chiaraviglio o el propio Juan Alberto Scarpín

La pista de atletismo del CARD en el extremo sur de nuestra capital estaba muy deteriorada, y el paso del tiempo había hecho que su tiempo de vida fuese cada vez menor. Desde los famosos Juegos Cruz del Sur del año 1982 fue inaugurada, pero después se le hicieron algunas modificaciones, pero siempre parecía poco.

El sueño de varios dirigentes del atletismo local se hizo realidad. La pista del Pedro A. Candioti está renovada, y así se pudo cumplir el sueño del fallecido Guillermo Chiaraviglio , papá de Germán, y del actual presidente de la Federación Santafesina, el profesor Juan Alberto Scarpín. Sería injusto no mencionar más gente, pero los motores de este objetivo fueron ellos dos.

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Una pista de nivel internacional para Santa Fe

La gestión del gobernador Maximiliano Pullaro fue la que cumplió el sueño del ambiente del atletismo de contar con una pista acorde a los tiempos que corren. Se terminó la renovación integral en el Bulevar Tacca al 700. La nueva pista tiene 400 metros, 10 carriles en las rectas y 8 en las curvas, además de sectores específicos para saltos, lanzamientos y pruebas de obstáculos. La superficie sintética cubrirá unos 6.000 m² y contará con certificación World Athletics Clase 1, con tecnología de la marca Mondo, similar a la utilizada en grandes competencias internacionales.

La pista del Card con solado homologado por World Athletics: el mismo tipo de superficie que se utilizó en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El gran objetivo próximo son los Juegos Suramericanos. El programa de atletismo se disputará del 22 al 25 de septiembre en la ciudad de Santa Fe, donde el sitio oficial del evento ubica al cluster de la disciplina en el Parque del Sur. Germán Chiavariglio, que recibió junto a su hermana Valeria y Guillermo Junior, una plaqueta recordatoria sobre su papá, que tanto ha hecho por el atletismo y sus atletas, no dudó en resaltar que esto es un sueño hecho realidad.

"Estoy superfeliz, es un sueño poder estar acá, inaugurando esta pista tan emblemática, para mí, para mi familia, para el atletismo de Santa Fe, de la provincia y también de Sudamérica, porque albergó tantas competencias este lugar, y hoy verlo así, nuevo, a 48 horas de comenzar los Juegos, es algo para destacar", subrayó el exgarrochista.

Uno de los embajadores de los Juegos Suramericanos remarcó que "este es un gran sueño cumplido, y bueno, estoy muy feliz. Me agarró un poco enfermo, iba a hacer unos saltos, es verdad, pero no estaba en condiciones, lamentablemente. Pero bueno, a partir de ahora tendré tiempo, así que estoy muy contento. Esto parecía al principio algo imposible o difícil para Santa Fe, pero ya es una realidad".

Germán Chiaraviglio también destacó que "estamos a nada de empezar los Juegos Suramericanos. Se está inaugurando algo todos los días, y eso está buenisimo realmente, no solo para los juegos, por supuesto, sino para el legado. Estuve en la Villa Suramericana de Santa Fe, está muy bien también, se come muy bien, los deportistas están conformes, así que está bueno eso también. Las delegaciones ya empezaron a llegar, el viernes ya me voy a Rosario, tenemos que hacer la apertura el día sábado que será toda una fiesta".

El profesor Juan Alberto Scarpín presidente de la Federación Santafesina de Atletismo y el rafaelino Tomás Mondino.

Una pista con especificaciones olímpicas

El escenario tiene 400 metros, con diez carriles en la recta y ocho en la curva, una configuración reservada a las pistas de competencia internacional. La superficie es un solado sintético clase 1 homologado por World Athletics, provisto por la empresa italiana Mondo, la misma que instaló la pista de París 2024.

El predio quedó equipado para el programa completo del atletismo: sectores de velocidad, vallas, medio fondo, saltos, lanzamientos y obstáculos. La remodelación alcanzó también a las tribunas, con capacidad para unos 900 espectadores, la iluminación, los vestuarios, la sala de prensa, los baños y las oficinas.