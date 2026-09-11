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Pullaro llamó a debatir "un modelo nacional" y apuntó al destino de los recursos: cuestionó la "timba financiera" y el "populismo indiscriminado"

El gobernador participó en Esperanza del tradicional almuerzo de Fisfe por el Día de la Industria. Planteó que los recursos de la energía y la minería deben orientarse al desarrollo productivo y reclamó un modelo que priorice el empleo, el crecimiento y el cuidado de la industria.

11 de septiembre 2026 · 17:24hs
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Pullaro llamó a debatir un modelo nacional y apuntó al destino de los recursos: cuestionó la timba financiera y el populismo indiscriminado

Pullaro llamó a debatir "un modelo nacional" y apuntó al destino de los recursos: cuestionó la "timba financiera" y el "populismo indiscriminado"

El gobernador Maximiliano Pullaro planteó este viernes la necesidad de abrir un debate sobre el rumbo económico del país y pidió avanzar hacia “un modelo nacional” que privilegie la generación de empleo, el crecimiento económico y el cuidado de la industria.

El mandatario hizo estas declaraciones en Esperanza, durante el tradicional almuerzo por el Día de la Industria organizado por la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), que reunió a más de 800 industriales de toda la provincia.

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Pullaro sostuvo que Argentina necesita discutir un modelo de desarrollo productivo y advirtió que el país no podrá salir adelante si no tiene en cuenta el potencial del interior. “Tenemos que generar un modelo de desarrollo productivo que nos permita generar crecimiento. No hay posibilidad de que Argentina salga adelante si no mira este interior productivo”, afirmó.

En ese marco, puso el foco en los recursos que generan actividades como la energía y la minería. “En este momento, en que al campo y a la industria se le agrega la energía y la minería, tenemos que debatir hacia dónde van a ir estos recursos, si a la timba financiera o al populismo indiscriminado”, sostuvo.

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Pullaro llamó a debatir "un modelo nacional" y apuntó al destino de los recursos: cuestionó la "timba financiera" y el "populismo indiscriminado"

Y agregó: “Creemos que tienen que ir al desarrollo para poder generar igualdad y crecimiento”.

El gobernador también defendió las políticas impulsadas por su gestión para el sector productivo y aseguró que la Provincia trabaja para sostener el empleo y mejorar la competitividad de las empresas.

“Trabajamos todos los días para fortalecer el empleo y para que haya crecimiento económico. Nos sentimos un aliado de la industria, del campo y del comercio”, afirmó.

Entre las medidas mencionadas, destacó la reducción de la carga impositiva para quienes incorporen nuevos trabajadores y la posibilidad de deducir el 30% de la tarifa eléctrica de Ingresos Brutos.

También hizo referencia a la obra pública vinculada al desarrollo productivo y señaló que la Provincia avanzó con la reparación de rutas y la construcción de 400 kilómetros de gasoductos, que, según indicó, beneficiarán a 30 localidades y casi 300 empresas.

Pullaro llam&oacute; a debatir "un modelo nacional" y apunt&oacute; al destino de los recursos: cuestion&oacute; la "timba financiera" y el "populismo indiscriminado"

Pullaro llamó a debatir "un modelo nacional" y apuntó al destino de los recursos: cuestionó la "timba financiera" y el "populismo indiscriminado"

Pullaro ubicó además su planteo en una perspectiva histórica y destacó el lugar de Esperanza como primera colonia agrícola de la Argentina. “Hace 170 años nuestra provincia ya tenía una política de promoción productiva, que dio inicio a nuestro desarrollo”, señaló.

Según el gobernador, ese proceso permitió que Santa Fe cuente actualmente con “el entramado más fuerte de la República Argentina”, integrado —de acuerdo con sus cifras— por 7.000 pymes, 21.000 productores agropecuarios, 2.100 cooperativas y mutuales, además de universidades y centros de innovación.

Santa Fe, "el ADN industrial de nuestro país"

Durante el encuentro, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, destacó el peso de la industria santafesina y afirmó que es “un claro ejemplo del ADN industrial de nuestro país”.

Rappallini reconoció que el sector atraviesa “un momento complejo” y remarcó la importancia de la industria como uno de los grandes generadores de valor. También valoró el apoyo de la Provincia mediante herramientas de asistencia financiera destinadas a que las industrias puedan afrontar en cuotas los incrementos del mercado eléctrico mayorista.

Por su parte, el presidente de Fisfe, Javier Martín, destacó la participación de más de 800 industriales en el encuentro y sostuvo que la entidad trabaja por “la promoción y el crecimiento de la industria nacional”.

Martín también destacó las políticas públicas provinciales y mencionó programas como Impulsa, Tecnoindustria y Tecpro, además de la digitalización de trámites, el Santa Fe Business Forum, las líneas de financiamiento productivo, los gasoductos, el desarrollo de los puertos provinciales y los beneficios contemplados en la ley fiscal.

El encuentro se desarrolló bajo el lema “Industria es Futuro” y reunió a dirigentes fabriles y autoridades para discutir la situación del sector, la inversión, el desarrollo tecnológico y la generación de empleo.

También participaron el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez; y el intendente de Esperanza, Rodrigo Muller, entre otras autoridades.

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