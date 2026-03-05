Una santafesina será protagonista de una velada femenina en Buenos Aires

La púgil santafesina Brisa Aguirre combatirá el próximo sábado 7 en el estadio de la FAB de Capital Federal en el marco del programa la Leyenda Continúa

Este sábado 7 de marzo, el estadio de la Federación Argentina de Box, ubicada en Castro Barros 75, en el barrio porteño de Almagro, abre sus puertas para vivir una jornada histórica de la Leyenda Continúa. En vísperas del Día de la Mujer, se celebrará con una cartelera ciento por ciento femenina. En ese marco, la velada contará con seis duelos, tres de ellos titulares y tres complementarias, en esta última habrá una santafesina que busca ser protagonista en la noche porteña.

Abriendo la jornada en minimosca a cuatro rondas, la mendocina Dana Chacón, hija de Javier “Chispita” Chacón y sobrina de Pablo Chacón, tendrá enfrente a la santafesina, Brisa Aguirre (0-1-0). La representante del popular gimnasio Thunder Box, regenteado por el ex boxeador Diógenes Caunedo, la boxeadora de nuestra capital buscará ser protagonista en la FAB.

Dando sus primeros pasos en el campo rentado, lleva una sola pelea concretada, la cual fue con una derrota frente a la tucumana Carolina Maite Díaz el pasado 5 de diciembre en el Club All Boys de la ciudad de San Miguel Tucumán. La derrota fue por puntos en una contienda pautada a cuatro asaltos y fue bajo el referato de Alfredo Aballay. En las tarjetas los jueces dieron su veredicto del siguiente modo: Pablo Alarcón 36-40, Ramón Luis Martínez 36-40 y Andrés Namen 36-40.

La boxeadora de nuestra capital de 27 años, fue dos veces campeona provincial como amateur, dos veces del interprovincial, y una vez fue campeona nacional. "Ella entrena desde los 16 años, para esta pelea del sábado en Buenos Aires se ha preparado con mucha disciplina, a mucha conciencia, está muy bien físicamente y creemos que va a estar a la altura de las circunstancias" aseguró su DT, Totino Caunedo.

En el principal complemento, a seis rounds en supergallo, la porteña Luján Martínez (2-1-0, 1 KO), cruzará guantes con la entrerriana Verónica Nuñez (2-5-0). En tanto, en duelo de bonaerenses a cuatro giros en peso gallo, la múltiple laureada amateur y crédito del partido de Merlo, Tatiana Daglio (0-1-0), se medirá frente a natural de Berazategui, Sheila Olivera (0-1-0).

En uno de los cruces principales, donde estará en juego el título latino minimosca CMB vacante, la bonaerense y ex triple campeona mundial, Celeste "Chucky" Alaniz (18-2-0, 7 KO), se medirá ante la dura y experimentada venezolana Leiryn "La China" Flores (25-7-1, 20 KO), aún recordada por la inolvidable batalla frente a Sol Baumstarh.

En otro de los choques estelares, la bonaerense y ex campeona mundial, Sol Cudos (10-1-2, 3 KO), regresa a suelo nacional para soñar nuevamente con la máxima corona, pero antes deberá sortear a la siempre complicada santafesina, Daiana "La Terrible" Ortiz (6-5-2), donde se pondrá en juego el cinturón latino mínimo CMB.

Además, la cordobesa por adopción, ex retadora ecuménica y múltiple rankeada mundialista, María "Dinamita" Ferreyra (12-1-1, 6 KO), se verá las caras frente a la venezolana Diana "La Princesa" Rodríguez (19-4-1, 10 KO), en el que se disputará el título sudamericano de la división ligero.

Diógenes Caunedo, DT de boxeo santafesino, aprovechó la oportunidad para anunciar una cartelera confirmada para los próximos fines de semana. El sábado 14 de marzo, en Club Los Andes de Villa Ramallo, de la provincia de Buenos Aires, el local Juan Cruz el Diablo Unco de 24 años se medirá con Delmiro Eduardo el Chaque Bordón a seis rounds en peso pluma.

Por su parte, el viernes 27 de marzo, el reconquístense Carlos Daniel Alarcón, oriundo de Puerto Reconquista pero que actualmente se encuentra radicado en la ciudad de Santa Fe, regresará al ring para enfrentar a Nahuel Alejandro Maldonado en una prometedora velada que tendrá lugar en el Club All Boys de San Miguel de Tucumán. La contienda está prevista a ocho asaltos.

Una buena noticia es el regreso a los cuadriláteros de un gran boxeador santafesino. El Chino Mariano Farías, quien hizo su última pelea en mayo de 2024, y tiene en su curriculum 13 peleas, con 10 KO en 11 triunfos, y dos derrotas, ambas por la vía rápida. Ahora se presentará el 17 de abril próximo en la ciudad de Laguna Paiva en categoría super ligero a cuatro rounds.