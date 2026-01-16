¿Cómo pueden comprar los hinchas de Unión las entradas para el duelo con Defensor Sporting?

Unión se presentará por segunda vez en la Serie Río de La Plata midiéndose ante Defensor Sporting y se espera otra vez apoyo de sus hinchas. Los detalles

Los hinchas de Unión ya pueden asegurarse su lugar para acompañar al equipo en su segunda presentación por la Serie Río de La Plata cuando enfrente a Defensor Sporting este sábado, desde las 18, en el Estadio Luis Franzini de Montevideo. Las entradas se encuentran a la venta de manera online.

Los hinchas de Unión pueden comprar sus entradas

Las localidades pueden adquirirse a través del sitio Tickantel (acá podés comprar), plataforma oficial para el expendio de tickets en Uruguay. El valor general es de 500 pesos uruguayos, lo que equivale aproximadamente a 19.000 pesos argentinos, según la cotización actual. Un dato importante para quienes viajen en familia: los menores de hasta 10 años no abonan entrada.

En cuanto a la ubicación dentro del estadio, la parcialidad rojiblanca ocupará la tribuna Carreras. Desde el club confían en que, una vez más, el equipo contará con respaldo en las tribunas, pese a jugar fuera del país.

En el debut ante Alianza Lima, cerca de 50 hinchas de Unión dijeron presente en Uruguay, aportando color y aliento durante los 90 minutos. Por eso, todo indica que este sábado volverá a sentirse el aguante tatengue en Montevideo, acompañando al equipo en una nueva prueba internacional dentro de la preparación de pretemporada.