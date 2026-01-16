Uno Santa Fe | Unión | Unión

¿Cómo pueden comprar los hinchas de Unión las entradas para el duelo con Defensor Sporting?

Unión se presentará por segunda vez en la Serie Río de La Plata midiéndose ante Defensor Sporting y se espera otra vez apoyo de sus hinchas. Los detalles

Ovación

Por Ovación

16 de enero 2026 · 17:31hs
¿Cómo pueden comprar los hinchas de Unión las entradas para el duelo con Defensor Sporting?

Los hinchas de Unión ya pueden asegurarse su lugar para acompañar al equipo en su segunda presentación por la Serie Río de La Plata cuando enfrente a Defensor Sporting este sábado, desde las 18, en el Estadio Luis Franzini de Montevideo. Las entradas se encuentran a la venta de manera online.

• LEER MÁS: Madelón marca el rumbo y avisa: "Unión está para mejorar, crecer y no quedar preso de palabras"

Los hinchas de Unión pueden comprar sus entradas

Las localidades pueden adquirirse a través del sitio Tickantel (acá podés comprar), plataforma oficial para el expendio de tickets en Uruguay. El valor general es de 500 pesos uruguayos, lo que equivale aproximadamente a 19.000 pesos argentinos, según la cotización actual. Un dato importante para quienes viajen en familia: los menores de hasta 10 años no abonan entrada.

• LEER MÁS: Unión acelera por Diego Tarzia: ¿El cargo que pide Independiente frena la negociación?

En cuanto a la ubicación dentro del estadio, la parcialidad rojiblanca ocupará la tribuna Carreras. Desde el club confían en que, una vez más, el equipo contará con respaldo en las tribunas, pese a jugar fuera del país.

• LEER MÁS: Ignorado en Colón y valorado en Unión: Misael Aguirre firmará su primer contrato profesional

En el debut ante Alianza Lima, cerca de 50 hinchas de Unión dijeron presente en Uruguay, aportando color y aliento durante los 90 minutos. Por eso, todo indica que este sábado volverá a sentirse el aguante tatengue en Montevideo, acompañando al equipo en una nueva prueba internacional dentro de la preparación de pretemporada.

Unión Serie Río de La Plata entradas
Noticias relacionadas
union y colon ya conocen sus zonas en el torneo proyeccion 2026

Unión y Colón ya conocen sus zonas en el Torneo Proyección 2026

ignorado en colon y valorado en union: misael aguirre firmara su primer contrato profesional

Ignorado en Colón y valorado en Unión: Misael Aguirre firmará su primer contrato profesional

union acelera por diego tarzia: ¿el cargo que pide independiente frena la negociacion?

Unión acelera por Diego Tarzia: ¿El cargo que pide Independiente frena la negociación?

madelon marca el rumbo y avisa: union esta para mejorar, crecer y no quedar preso de palabras

Madelón marca el rumbo y avisa: "Unión está para mejorar, crecer y no quedar preso de palabras"

Lo último

Liga Federal 2026: crecimiento sostenido, alcance federal y nuevas precisiones

Liga Federal 2026: crecimiento sostenido, alcance federal y nuevas precisiones

Del descarrilamiento al abandono: vecinos de Villa Setúbal reclamaron por el desastre que dejó el retiro de los vagones

Del descarrilamiento al abandono: vecinos de Villa Setúbal reclamaron por el "desastre" que dejó el retiro de los vagones

Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 37 barrios de la ciudad de Santa Fe

Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 37 barrios de la ciudad de Santa Fe

Último Momento
Liga Federal 2026: crecimiento sostenido, alcance federal y nuevas precisiones

Liga Federal 2026: crecimiento sostenido, alcance federal y nuevas precisiones

Del descarrilamiento al abandono: vecinos de Villa Setúbal reclamaron por el desastre que dejó el retiro de los vagones

Del descarrilamiento al abandono: vecinos de Villa Setúbal reclamaron por el "desastre" que dejó el retiro de los vagones

Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 37 barrios de la ciudad de Santa Fe

Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 37 barrios de la ciudad de Santa Fe

Se realizó el lanzamiento de la Semana de Laguna

Se realizó el lanzamiento de la Semana de Laguna

Poletti se reunión con los organizadores de la Santa Fe-Coronda

Poletti se reunión con los organizadores de la Santa Fe-Coronda

Ovación
Neris, sin rumbo aún en Colón: La idea es salir, pero si no hay ofertas tengo que volver

Neris, sin rumbo aún en Colón: "La idea es salir, pero si no hay ofertas tengo que volver"

La AFA postergó el inicio del Ascenso y Colón ajusta su hoja de ruta

La AFA postergó el inicio del Ascenso y Colón ajusta su hoja de ruta

Colotto supervisó en Paysandú los escenarios donde Colón hará base en la pretemporada

Colotto supervisó en Paysandú los escenarios donde Colón hará base en la pretemporada

Madelón marca el rumbo y avisa: Unión está para mejorar, crecer y no quedar preso de palabras

Madelón marca el rumbo y avisa: "Unión está para mejorar, crecer y no quedar preso de palabras"

Ignorado en Colón y valorado en Unión: Misael Aguirre firmará su primer contrato profesional

Ignorado en Colón y valorado en Unión: Misael Aguirre firmará su primer contrato profesional

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus