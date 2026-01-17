Se enfría la opción Saravia en Unión por importantes diferencias económicas

El volante Rodrigo Saravia se desvinculó y parecía que se allanaba su camino a Unión, sin embargo lo económico es una traba. Espera algo del exterior

Unión tiene una necesidad clara y un nombre marcado en rojo: Rodrigo Saravia . El apuntado por Leonardo Madelón para reforzar la mitad de la cancha, pero hoy aparece más como un deseo que como una gestión encaminada. Las diferencias económicas son profundas y, por ahora, mantienen al volante uruguayo lejos de Santa Fe.

Si bien Saravia quedó en libertad tras rescindir su vínculo con Belgrano, la situación está lejos de ser sencilla. Lo que pretende su representación excede ampliamente el presupuesto que maneja el Tate en este mercado de pases, condicionado por la cautela financiera y la necesidad de administrar cada movimiento con lupa.

Rodrigo Saravia.jpg Lo que Saravia pide Unión no lo puede pagar.

Saravia se aleja de Unión

En Unión saben que están cortos en la zona central y que incorporar es una urgencia deportiva. Sin embargo, también tienen claro que no están dispuestos a comprometer la economía del club por una sola apuesta. Por eso, mientras el nombre de Saravia sigue sobre la mesa, en los hechos el escenario es de distancia y no de acercamiento.

El contexto obliga a abrir el abanico. La dirigencia ya analiza otras alternativas, conscientes de que el mercado ofrece pocas opciones accesibles. En ese radar aparece Mauricio Martínez, actualmente apartado en Rosario Central, aunque su nombre no figura como prioridad en la lista del cuerpo técnico y su situación es observada con cautela.

Madelón conoce el panorama mejor que nadie. Sabe lo que le falta al equipo y Unión busca un volante central, pero las prioridades que más seducen hoy están fuera de alcance. Mientras tanto, el reloj del mercado sigue corriendo y las diferencias, por ahora, no se achican.