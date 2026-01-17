Luciano Benavides se impuso en la definición más apretada en la historia del Dakar

Uno Santa Fe | Ovación | Luciano Benavides

En una definición que desafía toda lógica, el argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory Racing) se alzó con el título del Rally Dakar en motos

17 de enero 2026 · 10:38hs
En una definición que desafía toda lógica, el argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory Racing), se alzó con el Rally Dakar 2026 en motos. Representa no solo su primer título, sino también la victoria con el margen más estrecho: apenas 2" de diferencia.

La etapa final, un tramo de 105 kilómetros cronometrados en la ciudad de Yanbu, Arabia Saudita, comenzó con un panorama sumamente complejo para el salteño. Benavides inició la jornada con una desventaja superior a los tres minutos respecto al líder, el estadounidense Ricky Brabec.

Así festejó Kevin Benavides su triunfo en el Rally Dakar

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LBenavides77/status/2012477392485273722&partner=&hide_thread=false

Sin embargo, la templanza del argentino le permitió mantener un ritmo sólido que lo llevó a cruzar la meta en la segunda posición de la etapa, lo cual terminó siendo suficiente para revertir el marcador global.

La narrativa de esta carrera cambió drásticamente en el kilómetro 98, Ricky Brabec (Piloto de Honda Monster Energy), quien buscaba su tercera corona, cometió un error de navegación fatal a escasos 7 kilómetros de la meta. Al tomar un desvío incorrecto, el estadounidense cedió el tiempo necesario para que la ventaja que había construido durante semanas se desvaneciera en segundos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dakar/status/2012436439489798240&partner=&hide_thread=false

La victoria de Benavides vuelve a remarcar que en la alta competencia, la carrera no termina hasta que se cruza el último puesto de control. La combinación de talento técnico, preparación física y la capacidad de capitalizar los errores ajenos convirtió una distancia "imposible" en una victoria legendaria.

Gracias a esta histórica consagración, Benavides se convirtió en el sexto argentino en gritar campeón en el Rally Dakar. Los anteriores fueron los hermanos Marcos y Alejandro Patronelli (2010, 2013 y 2016 el primero y 2011 y 2012 el segundo), Nicolás Cavigliasso (2019 en cuatriciclos y 2025 en challenger), Manuel Andújar (2021 y 2024 en cuatriciclos) y su hermanos Kevin (2021 y 2023 en motos).

