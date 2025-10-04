Rica experiencia para tres equipos de la ASB en el sur de Brasil En el colegio Mauá de Santa Cruz do Sul (Brasil), tres equipos de la ASB participaron de un importante certamen internacional de Selecciones 4 de octubre 2025 · 13:39hs

Desde el pasado miércoles 1 y hasta el sábado 4 de octubre, en el colegio Mauá de Santa Cruz do Sul (Brasil), tres equipos de la Asociación Santafesina (ASB) participaron de un importante certamen internacional de Selecciones.

A la cita acudieron los U13 y U15 de Banco Provincial, más los U17 de Unión (SF). Los tres elencos se midieron ante los combinados de Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná.

• LEER MÁS: Torneo Oficial U21: Unión (SF) le cortó el largo invicto a Banco Además de padres acompañantes, estuvieron presentes Gabriel Darrás (presidente) y Carlos Gozálbez (tesorero) en representación de la dirigencia asociativa. Detalles del torneo en Brasil con participación de la ASB PLANTEL BANCO U13 Máximo Centurión, Santino Veneziano, Felipe Del Porto, Lucas Filippi, Mateo Ferrari, Benicio Diez Rodríguez, Lucas Oliva, Fabricio Fernández Lamas, Máximo Bien, Thiago Bien, Valentino Toplikar, Gonzalo Cabeza, Pedro Dorigo, Francisco Vega. DT: Enzo Leurino. PLANTEL BANCO U15 Francisco Clott, Lucas Bouchet, Simón Palacio Bernal, Valentino Castro Musuruana, Facundo Manattini, Filippo Pernicano, Gaspar González, Denis Mielniczuk, Facundo Contín, Lautaro Guerra, Francisco Barrionuevo, Facundo Fernández Homar, Nicolás Collins. DT: Santiago Pérez. PLANTEL UNIÓN U17 Francisco Yanotti, Benjamín Jacquier, Stefano Buttarazzi, Joaquín Rodríguez, Mateo Belsito, Gregorio Escobar, Pedro Spajic, Bautista Cappa, Santiago Hoyo, Bautista Favre, Benjamín Gardiol, Francisco Sonzogni, Joaquín Bugna, Jano Brousse. DT: Federico Spreafico; PF: Alvaro Fernández.