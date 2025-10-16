Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión busca su despegue en casa ante Racing de Chivilcoy por la Liga Nacional

Este jueves, desde las 21, Unión tendrá una oportunidad inmejorable para enderezar su camino en la Liga Nacional cuando reciba a Racing de Chiviolcoy

16 de octubre 2025 · 14:14hs
Este jueves, desde las 21, Unión tendrá una oportunidad inmejorable para enderezar su camino en la Liga Nacional cuando reciba a Racing de Chivilcoy en el estadio Ángel Malvicino, con la ilusión de sumar su primera victoria en la temporada y empezar a construir confianza ante su gente.

El conjunto santafesino llega con la necesidad de recuperarse luego de un comienzo complicado, marcado por dos caídas en condición de visitante durante su gira inaugural: primero frente a La Unión de Formosa y luego ante Oberá Tenis Club.

Ahora, el equipo conducido por (nombre del DT) buscará hacerse fuerte en su casa, apoyado por su público, y comenzar a mostrar una identidad sólida dentro de un torneo largo pero exigente, donde cada punto cuenta desde el arranque.

Las puertas del Ángel Malvicino se abrirán a las 20, una hora antes del salto inicial. Se espera un gran marco de hinchas tatengues para alentar en el estreno de Unión como local en la temporada 2025/26, en una noche que promete emociones y buen básquet.

