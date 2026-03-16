Un hincha invadió el campo de juego de Unión para abrazar a Bareiro y desató sorpresa en Santa Fe

Tras el empate entre Unión y Boca, un joven saltó al campo para buscar a Adam Bareiro, ignorando a figuras como Paredes y Herrera.

Ni bien el árbitro Yael Falcón Pérez marcó el final del empate entre Unión y Boca, una escena inesperada se robó la atención en el estadio. Un joven con camiseta del Tatengue invadió el campo de juego con un único objetivo: abrazar a Adam Bareiro , el delantero paraguayo que disputó el encuentro con la camiseta xeneize. El episodio tomó por sorpresa a la seguridad, que tardó algunos segundos en reaccionar mientras el fanático lograba llegar hasta el atacante. Bareiro, sorprendido por la situación, accedió al abrazo antes de que el personal del operativo retirara al intruso del terreno de juego.

La escena generó comentarios inmediatos en el estadio y también en redes sociales. Resultó llamativo que el joven fuera directamente hacia Bareiro , ignorando a otros futbolistas de Boca con mayor reconocimiento internacional. En el plantel xeneize estuvieron presentes jugadores de renombre como Leandro Paredes y Ander Herrera , futbolistas con trayectoria en la élite europea y campeones del mundo en el caso del mediocampista argentino. Sin embargo, el hincha eligió dirigirse exclusivamente hacia el delantero paraguayo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2033380710535385422?s=20&partner=&hide_thread=false Tras el pitazo final en Santa Fe, un fanático de Unión invadió el campo de juego y corrió para abrazar a Adam Bareiro. pic.twitter.com/cMdpp5wQvd — SportsCenter (@SC_ESPN) March 16, 2026

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¿Fanático de Boca o admirador de Bareiro?

Por ese motivo, comenzó a instalarse una hipótesis entre los presentes: lo más probable es que el joven no fuera hincha de Unión, pese a vestir la camiseta rojiblanca, sino que haya comprado la entrada, y el denominado “bono hincha”, con el objetivo de asistir al partido para ver a Boca. Incluso no se descarta que el simpatizante tenga una admiración particular por Bareiro, lo que explicaría por qué decidió buscarlo específicamente a él entre todos los futbolistas presentes en el campo.

La elección también sorprende por el momento futbolístico del atacante. Bareiro todavía atraviesa sus primeros pasos con la camiseta de Boca, un club con una historia repleta de delanteros emblemáticos. Hasta el momento, el paraguayo apenas acumula cinco partidos disputados, dos goles y una asistencia, números que marcan un inicio prometedor pero todavía lejos de consolidarlo como una figura determinante dentro del plantel. Por eso, el inesperado abrazo en pleno campo de juego terminó convirtiéndose en una de las imágenes más curiosas de la noche en Santa Fe, un episodio que mezcló pasión, sorpresa y un gesto que todavía deja interrogantes sobre la identidad futbolera del protagonista.