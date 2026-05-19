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Unión toma nota: Belgrano quiere retener a Cardozo e Independiente se suma a la puja

Thiago Cardozo aparece en el radar de Independiente y Unión está atento a un escenario que podría dejarle un ingreso importante. Belgrano tiene opción de compra

Ovación

Por Ovación

19 de mayo 2026 · 17:18hs
Unión toma nota: Belgrano quiere retener a Cardozo e Independiente se suma a la puja

Thiago Cardozo volvió a instalarse en el radar del mercado que viene por un gran presente en Belgrano, finalista del Apertura. Unión está muy atento, ya que tiene el 65% del pase y el Pirata cuenta con una opción de compra antes del 30 de junio, pero que en la previa considera excesiva.

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El tema es que, mientras tanto, otros equipos se van interesando, como Independiente. En Avellaneda no hay aún una decisión tomada ni una oferta formal sobre la mesa, pero sí un seguimiento. Aunque la opción del charrúa no es prioritaria, ya que en la cima de la lista está Esteban Andrada, su rendimiento empezó a generar consenso interno como alternativa seria.

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sus actuaciones en un equipo protagonista como el Pirata lo fueron empujando a escena en partidos de peso. En ese contexto, su nombre ya no suena a sorpresa sino a opción real.

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Mientras Unión espera que Belgrano compre a Cardozo, apareció Independiente interesado.

Unión espera sacarle rédito a Thiago Cardozo

El detalle que vuelve interesante el escenario es otro: su situación contractual y económica. Unión sigue siendo un actor clave en la historia. Belgrano posee una opción de compra por el 65% del pase en 1.200.000 dólares, aunque ya se analizan posibles renegociaciones a la baja.

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Ese punto abre una ventana de juego financiero: si aparecen más interesados, el valor se transforma en puja, pero el Celeste es quién tiene la prioridad. Ahí es donde Unión podría beneficiarse indirectamente, viendo cómo el movimiento del mercado empuja hacia arriba su eventual ganancia.

Unión Thiago Cardozo Independiente
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