El detalle con el que Unión quiere intimidar a Talleres en la previa

Unión, que depende de sí mismo para meterse en playoffs, apuesta a su ambición ofensiva como carta fuerte en la previa de un duelo clave ante Talleres

Unión ultima detalles para un compromiso determinante de este sábado, desde las 18.45, cuando reciba a Talleres por la fecha 9 del Torneo Apertura , que había sido postergada por el paro y que ahora aparece como una verdadera final en la lucha por la clasificación.

El plantel rojiblanco trabajó por última vez este viernes por la mañana en el predio de cara a un partido donde sabe que gran parte de su destino está en sus propias manos. Un triunfo le permitiría asegurar su lugar en los playoffs, aunque también estará atento a otros resultados para escalar posiciones y aspirar al quinto puesto, el máximo objetivo posible en esta instancia.

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Unión pasó a ser de nuevo el que más remata en el Apertura

En la previa, hay un dato que sostiene la ilusión —y que también busca incomodar al rival—:Unión volvió a posicionarse como el equipo que más remata en la Liga Profesional, con 231 intentos. Supera por poco a River Plate (230) y se despega de Independiente Rivadavia (199). Datos que trae @DataMoroni.

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Top: Unión 231 | River 230 | Indep. Riv. 199



Indep. Rivadavia es único en el podio de volumen Y eficiencia. Líder del torneo (33 pts).



River: 230 disparos, 22 goles. Dominante, no letal.

Rematar más no garantiza nada. #LPF2026 pic.twitter.com/FND6bvq0W9 — DataMoroni (@DataMoroni) April 30, 2026

Si bien este número no siempre se traduce en eficacia, sí expone con claridad una identidad: la de un equipo que busca constantemente el arco rival, que insiste y que no resigna protagonismo. Esa ambición ofensiva es, justamente, el principal argumento con el que el Tate pretende imponerse ante un rival exigente.

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Del otro lado estará el conjunto dirigido por Carlos Tévez, que llega con la intención de dar el golpe en Santa Fe. Sin embargo, Unión confía en su volumen de juego y en esa tendencia a generar peligro como herramienta para inclinar la balanza. Con el objetivo al alcance y un dato que respalda su propuesta, el equipo santafesino se prepara para una tarde donde no hay margen para especular. Es ahora, y depende de sí mismo.