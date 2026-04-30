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Unión se ilusiona: aparecen más interesados desde Francia por Mateo Del Blanco

El lateral de Unión, Mateo Del Blanco, se consolida como la gran carta de venta y varios clubes de Francia lo tendrían en la mira. ¿Quiénes?

Ovación

Por Ovación

30 de abril 2026 · 16:12hs
Unión se ilusiona: aparecen más interesados desde Francia por Mateo Del Blanco

UNO Santa Fe | José Busiemi

El nombre de Mateo Del Blanco empieza a sonar cada vez con más fuerza en Francia. A sus 22 años y con un rendimiento sostenido que lo posiciona entre los laterales izquierdos más destacados del país, aparece como uno de los activos más valiosos de Unión.

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En un contexto económico que obliga a generar ingresos, en Unión saben que el próximo mercado puede ser determinante y, en ese escenario, Del Blanco asoma como la pieza a transferir. El club fijó una cláusula de rescisión que debe abonarse al contado, una condición que eleva la vara y deja prácticamente fuera de carrera a los equipos del fútbol argentino.

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Francia, el foco de la avanzada por Del Blanco

Según trascendió en las últimas horas, el interés desde la Ligue 1 no deja de crecer. Al seguimiento que ya venía realizando Racing de Estrasburgo —integrante del mismo grupo inversor que controla a Chelsea— ahora se suman otros dos pesos pesados: Toulouse (lo trae el portal lesviolet ) y Lyon (@OnlyGones).

Mateo Del Blanco
Racing de Estrasburgo, Lyon y Toulouse de Francia estar&iacute;an siguiendo a Mateo Del Blanco en Uni&oacute;n.

Racing de Estrasburgo, Lyon y Toulouse de Francia estarían siguiendo a Mateo Del Blanco en Unión.

La presencia de varios clubes en la puja podría ser un factor clave para acelerar definiciones cuando se abra la ventana de transferencias, algo que en Santa Fe siguen con atención.

Expectativa y necesidad para Unión

En Unión no esconden que una venta, por lo que pudo saber UNO Santa Fe, de estas características sería un alivio importante para las finanzas. Pero también entienden que no se trata de cualquier futbolista: Del Blanco es presente y proyección, titular consolidado y con margen de crecimiento.

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Por ahora, todo está en etapa de sondeos. Sin embargo, el escenario es claro: si aparece una oferta firme y ejecuta la cláusula, su salida será inevitable. El reloj hacia el mercado ya empezó a correr, y en el Tate esperan que esta historia pase de interés a propuesta concreta. ¿Estará Mateo Del Blanco jugando sus últimos partidos en Unión?

Unión Mateo Del Blanco Francia
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