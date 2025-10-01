Uno Santa Fe | Unión | Unión

Madelón probó con un cambio que se venía venir en Unión para jugar contra Aldosivi

El DT de Unión, Leonardo Madelón, paró ya los 11 para recibir a Aldosivi por la fecha 11 del Clausura, en busca del triunfo para seguir en la cima de la zona A

Ovación

Por Ovación

1 de octubre 2025 · 16:18hs
Madelón probó con un cambio que se venía venir en Unión para jugar contra Aldosivi

Prensa Unión

Unión sigue su preparación para el compromiso de este viernes ante Aldosivi, por la fecha 11 de la Zona A del Clausura. Con la intención de volver a ganar en el 15 de Abril y mantenerse en la pelea de arriba, Leonardo Madelón empieza a dar señales de lo que podría ser su formación.

• LEER MÁS: Lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril

En la práctica de este miércoles por la mañana en el estadio, el DT dejó ver el primer movimiento: Nicolás Palavecino ocupó el lugar de Julián Palacios por la derecha. El resto de los nombres se mantuvo, lo que indica que la idea es conservar la base que viene sosteniendo, pero con un retoque en la banda.

image
Palavecino tiene chances de ser titular en Unión ante Aldosivi.

Palavecino tiene chances de ser titular en Unión ante Aldosivi.

Madelón ya había anticipado en su última conferencia que, con el correr de las fechas, los rivales empezaban a conocer mejor a Unión, y que quizá era momento de introducir variantes. Todo apunta a que la modificación será de nombres y no de esquema, manteniendo la línea de juego que le dio resultados. Vale aclarar que Lucas Gamba estuvo en lugar de Marcelo Estigarribia, que arrastra una molestia y es duda.

• LEER MÁS: El impresionante salto de Unión en 10 fechas en la carrera por no descender

La definición quedará para este jueves en el predio, cuando se lleve a cabo la práctica final. Por la tarde, el plantel quedará concentrado a la espera del duelo frente al Tiburón.

• LEER MÁS: Miguel Del Sel: "La competencia entre Unión y Colón hace crecer a la ciudad"

Unión buscará romper la sequía de triunfos en condición de local y ratificar su lugar en los puestos de arriba, en un partido que puede ser clave para sostener el envión en la recta final del torneo.

• LEER MÁS: Del Sel, vice de Unión: "Madelón pacificó al club y los resultados llegaron de inmediato"

Los 11 que paró Madelón en Unión

Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Nicolás Palavecino, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Lucas Gamba o Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

Unión Aldosivi Leonardo Madelón
Noticias relacionadas
con quien se estaria cruzando union en los playoffs tras cumplidas 10 fechas del clausura

Con quién se estaría cruzando Unión en los playoffs tras cumplidas 10 fechas del Clausura

miguel del sel: la competencia entre union y colon hace crecer a la ciudad

Miguel Del Sel: "La competencia entre Unión y Colón hace crecer a la ciudad"

del sel, vice de union: madelon pacifico al club y los resultados llegaron de inmediato

Del Sel, vice de Unión: "Madelón pacificó al club y los resultados llegaron de inmediato"

las chicas de union tendrian dia y hora para recibir a lanus en la ida de la final por el ascenso

Las chicas de Unión tendrían día y hora para recibir a Lanús en la ida de la final por el ascenso

Lo último

México rescató un empate agónico ante España en el Mundial Sub 20

México rescató un empate agónico ante España en el Mundial Sub 20

Báscolo advirtió que la profunda recesión ya golpea al empleo en Santa Fe: cinco empresas emblemáticas en crisis

Báscolo advirtió que la "profunda recesión" ya golpea al empleo en Santa Fe: cinco empresas emblemáticas en crisis

PSG superó a Barcelona de visitante y se planta para defender la corona de la Champions

PSG superó a Barcelona de visitante y se planta para defender la corona de la Champions

Último Momento
México rescató un empate agónico ante España en el Mundial Sub 20

México rescató un empate agónico ante España en el Mundial Sub 20

Báscolo advirtió que la profunda recesión ya golpea al empleo en Santa Fe: cinco empresas emblemáticas en crisis

Báscolo advirtió que la "profunda recesión" ya golpea al empleo en Santa Fe: cinco empresas emblemáticas en crisis

PSG superó a Barcelona de visitante y se planta para defender la corona de la Champions

PSG superó a Barcelona de visitante y se planta para defender la corona de la Champions

Ecoparque en terrenos de la Belgrano: aseguran que el proyecto no está caído y hablan de demoras en Nación

Ecoparque en terrenos de la Belgrano: aseguran que el proyecto "no está caído" y hablan de "demoras" en Nación

Unión tiene el cronograma definido para sus primeras tres fechas en la Liga Nacional

Unión tiene el cronograma definido para sus primeras tres fechas en la Liga Nacional

Ovación
Santiago Davio, por UNO 106.3: No considero que lo de Colón sea un fracaso

Santiago Davio, por UNO 106.3: "No considero que lo de Colón sea un fracaso"

Con quién se estaría cruzando Unión en los playoffs tras cumplidas 10 fechas del Clausura

Con quién se estaría cruzando Unión en los playoffs tras cumplidas 10 fechas del Clausura

Magdalena explicó en Colón por qué no se adelantaron aún más las elecciones

Magdalena explicó en Colón por qué no se adelantaron aún más las elecciones

Miguel Del Sel: La competencia entre Unión y Colón hace crecer a la ciudad

Miguel Del Sel: "La competencia entre Unión y Colón hace crecer a la ciudad"

La reserva Colón no levanta, cayó con Independiente Rivadavia y se desploma en la tabla

La reserva Colón no levanta, cayó con Independiente Rivadavia y se desploma en la tabla

Policiales
Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras