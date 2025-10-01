Madelón probó con un cambio que se venía venir en Unión para jugar contra Aldosivi

El DT de Unión, Leonardo Madelón, paró ya los 11 para recibir a Aldosivi por la fecha 11 del Clausura, en busca del triunfo para seguir en la cima de la zona A

Unión sigue su preparación para el compromiso de este viernes ante Aldosivi , por la fecha 11 de la Zona A del Clausura. Con la intención de volver a ganar en el 15 de Abril y mantenerse en la pelea de arriba, Leonardo Madelón empieza a dar señales de lo que podría ser su formación.

En la práctica de este miércoles por la mañana en el estadio, el DT dejó ver el primer movimiento: Nicolás Palavecino ocupó el lugar de Julián Palacios por la derecha. El resto de los nombres se mantuvo, lo que indica que la idea es conservar la base que viene sosteniendo, pero con un retoque en la banda.

image Palavecino tiene chances de ser titular en Unión ante Aldosivi.

Madelón ya había anticipado en su última conferencia que, con el correr de las fechas, los rivales empezaban a conocer mejor a Unión, y que quizá era momento de introducir variantes. Todo apunta a que la modificación será de nombres y no de esquema, manteniendo la línea de juego que le dio resultados. Vale aclarar que Lucas Gamba estuvo en lugar de Marcelo Estigarribia, que arrastra una molestia y es duda.

La definición quedará para este jueves en el predio, cuando se lleve a cabo la práctica final. Por la tarde, el plantel quedará concentrado a la espera del duelo frente al Tiburón.

Unión buscará romper la sequía de triunfos en condición de local y ratificar su lugar en los puestos de arriba, en un partido que puede ser clave para sostener el envión en la recta final del torneo.

Los 11 que paró Madelón en Unión

Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Nicolás Palavecino, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Lucas Gamba o Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.