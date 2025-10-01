Del Sel, vice de Unión: "Madelón pacificó al club y los resultados llegaron de inmediato"

Miguel Del Sel, vice de Unión, recalcó la importancia que tuvo el regreso de Leonardo Madelón. "Encontró un grupo fuerte", manifestó.

En una extensa charla con Dame Gol, el streaming de Telefé Santa Fe conducido por Adrián Brodsky y con la participación de Hugo Sánchez y Sergio Ramírez, Miguel Del Sel, vicepresidente de Unión , repasó su experiencia en el club, la gestión institucional y su visión sobre el fútbol y la vida social de la institución tatengue.

“Yo disfruto la vida. Hago lo que me gusta, hago todo de corazón, apasionado. Cada vez que encaro algo lo hago porque sé que me va a ir bien”, expresó Del Sel al comenzar la entrevista.

Los motivos que lo llevaron a aceptar el cargo en Unión

El dirigente recordó cómo llegó a ocupar el cargo de vicepresidente: “Lo hice por Luis (Spahn). Realmente me incorporé porque creo que se hablaba mucho sin sentido. Estoy viendo el proceso de crecimiento que tuvo Unión desde que Luis fue presidente. Hay que ser coherente con la situación que vive el club.”

Del Sel destacó la importancia de la vida social y educativa del club: “Unión hoy tiene una vida social fantástica: el colegio, el básquet, la natación… Hoy debe ser la esquina más linda de la ciudad. Todo lo que ofrece a la sociedad es fundamental: entretenimiento, deporte y formación cultural.”

Uno de los anuncios más importantes que adelantó es la creación de una institución terciaria de ciencias del deporte, que comenzará a funcionar utilizando las instalaciones del colegio del club y ofrecerá carreras orientadas a la educación física y al deporte, buscando un impacto cultural y académico en la ciudad y la provincia.

El llamado de Miguel Del Sel al hincha de Unión

El vicepresidente también hizo un llamado a la participación de los socios y al apoyo económico al club: “Hoy Unión tiene casi 400 empleados. Sostener el fútbol y todas las actividades no es fácil. Por eso pido a los hinchas que se hagan socios. La cuota es una pizza y media por mes, y con eso podemos mejorar obras y contratar jugadores.”

Del Sel valoró el trabajo del cuerpo técnico y de los jugadores, destacando especialmente a Leonardo Madelón, quien logró consolidar un grupo fuerte y estable en el presente campeonato: “Madelón llegó, pacificó al club y a la gente, y los resultados salieron de entrada. Encontró un grupo que estaba fuerte, con jugadores que hoy muestran un nivel extraordinario.”

Sobre la crítica y los desafíos de la gestión, el vicepresidente sostuvo: “Criticar es fácil; hacer es lo más difícil. Muchos subestiman lo que significa administrar un club. Todo lo que hacemos lo hacemos de manera honoraria y con pasión por Unión.”

Finalmente, Del Sel puso énfasis en la necesidad de seguir creciendo y consolidando la institución: “Unión sigue inaugurando obras, fomentando la educación, el deporte y la cultura. Queremos que el club siga siendo un referente, que más hinchas se sumen como socios y que todos colaboren para que Unión continúe creciendo.”