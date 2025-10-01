Uno Santa Fe | Unión | Unión

Del Sel, vice de Unión: "Madelón pacificó al club y los resultados llegaron de inmediato"

Miguel Del Sel, vice de Unión, recalcó la importancia que tuvo el regreso de Leonardo Madelón. "Encontró un grupo fuerte", manifestó.

Ovación

Por Ovación

1 de octubre 2025 · 09:09hs
Del Sel, vice de Unión: Madelón pacificó al club y los resultados llegaron de inmediato

Prensa Unión

En una extensa charla con Dame Gol, el streaming de Telefé Santa Fe conducido por Adrián Brodsky y con la participación de Hugo Sánchez y Sergio Ramírez, Miguel Del Sel, vicepresidente de Unión, repasó su experiencia en el club, la gestión institucional y su visión sobre el fútbol y la vida social de la institución tatengue.

LEER MÁS: Por qué octubre es clave para el futuro de Dómina en Unión

“Yo disfruto la vida. Hago lo que me gusta, hago todo de corazón, apasionado. Cada vez que encaro algo lo hago porque sé que me va a ir bien”, expresó Del Sel al comenzar la entrevista.

Los motivos que lo llevaron a aceptar el cargo en Unión

El dirigente recordó cómo llegó a ocupar el cargo de vicepresidente: “Lo hice por Luis (Spahn). Realmente me incorporé porque creo que se hablaba mucho sin sentido. Estoy viendo el proceso de crecimiento que tuvo Unión desde que Luis fue presidente. Hay que ser coherente con la situación que vive el club.”

Del Sel destacó la importancia de la vida social y educativa del club: “Unión hoy tiene una vida social fantástica: el colegio, el básquet, la natación… Hoy debe ser la esquina más linda de la ciudad. Todo lo que ofrece a la sociedad es fundamental: entretenimiento, deporte y formación cultural.”

Uno de los anuncios más importantes que adelantó es la creación de una institución terciaria de ciencias del deporte, que comenzará a funcionar utilizando las instalaciones del colegio del club y ofrecerá carreras orientadas a la educación física y al deporte, buscando un impacto cultural y académico en la ciudad y la provincia.

El llamado de Miguel Del Sel al hincha de Unión

El vicepresidente también hizo un llamado a la participación de los socios y al apoyo económico al club: “Hoy Unión tiene casi 400 empleados. Sostener el fútbol y todas las actividades no es fácil. Por eso pido a los hinchas que se hagan socios. La cuota es una pizza y media por mes, y con eso podemos mejorar obras y contratar jugadores.”

Del Sel valoró el trabajo del cuerpo técnico y de los jugadores, destacando especialmente a Leonardo Madelón, quien logró consolidar un grupo fuerte y estable en el presente campeonato: “Madelón llegó, pacificó al club y a la gente, y los resultados salieron de entrada. Encontró un grupo que estaba fuerte, con jugadores que hoy muestran un nivel extraordinario.”

LEER MÁS: Unión, líder en soledad tras la fecha 10 de la Zona A del Clausura

Sobre la crítica y los desafíos de la gestión, el vicepresidente sostuvo: “Criticar es fácil; hacer es lo más difícil. Muchos subestiman lo que significa administrar un club. Todo lo que hacemos lo hacemos de manera honoraria y con pasión por Unión.”

Finalmente, Del Sel puso énfasis en la necesidad de seguir creciendo y consolidando la institución: “Unión sigue inaugurando obras, fomentando la educación, el deporte y la cultura. Queremos que el club siga siendo un referente, que más hinchas se sumen como socios y que todos colaboren para que Unión continúe creciendo.”

Unión Del Sel Madelón
Noticias relacionadas
union se presento en el apertura de brasil con un triunfo ante unifacisa

Unión se presentó en el Apertura de Brasil con un triunfo ante Unifacisa

union es el mejor visitante del torneo clausura pasadas 10 fechas

Unión es el mejor visitante del torneo Clausura pasadas 10 fechas

la estadistica de fascendini que lo hace cada vez mas valioso en union

La estadística de Fascendini que lo hace cada vez más valioso en Unión

Unión volvió a las prácticas y Leonardo Madelón se tomará un tiempo para definir el equipo.

Unión retoma las prácticas y Madelón se tomará un tiempo para definir el equipo

Lo último

Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usó una banda narco en la provincia de Santa Fe

Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usó una banda narco en la provincia de Santa Fe

Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán

Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán

Lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril

Lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril

Último Momento
Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usó una banda narco en la provincia de Santa Fe

Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usó una banda narco en la provincia de Santa Fe

Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán

Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán

Lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril

Lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril

EE. UU.: en una carta, legisladores demócratas exigen a Trump detener la asistencia financiera a Argentina

EE. UU.: en una carta, legisladores demócratas exigen a Trump "detener" la asistencia financiera a Argentina

Patricia Bullrich, sobre Espert: No podemos aceptar conductas de personas que hayan recibido plata del narco

Patricia Bullrich, sobre Espert: "No podemos aceptar conductas de personas que hayan recibido plata del narco"

Ovación
Miguel Del Sel: La competencia entre Unión y Colón hace crecer a la ciudad

Miguel Del Sel: "La competencia entre Unión y Colón hace crecer a la ciudad"

Unión, líder en soledad tras la fecha 10 de la Zona A del Clausura

Unión, líder en soledad tras la fecha 10 de la Zona A del Clausura

Gastón González sufrió nuevamente la rotura del ligamento cruzado y será operado

Gastón González sufrió nuevamente la rotura del ligamento cruzado y será operado

Sebastián Báez debutó con triunfo en el Masters 1000 de Shanghái

Sebastián Báez debutó con triunfo en el Masters 1000 de Shanghái

Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán

Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán

Policiales
Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras