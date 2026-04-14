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Contra quién se cruzaría Unión en los playoffs del Apertura

Unión, que llega de caer ante Estudiantes, sigue en puestos de clasificación a los playoffs. Contra quién y dónde jugaría en octavos de final.

Ovación

Por Ovación

14 de abril 2026 · 08:22hs
Contra quién se cruzaría Unión en los playoffs del Apertura

Prensa Unión

La recta final del Liga Profesional de Fútbol empieza a marcar tendencias y, aunque todavía quedan fechas por disputarse, el escenario de los octavos de final del Torneo Apertura comienza a perfilarse. En ese mapa, Unión aparece dentro de la zona de clasificación y con un cruce exigente en el horizonte.

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Si la fase regular terminara hoy, el equipo rojiblanco —ubicado en la sexta posición de la Zona A— debería medirse ante Argentinos Juniors, uno de los conjuntos más regulares de la Zona B, actualmente en el tercer puesto.

Unión, con un rival incómodo en el momento clave

El posible enfrentamiento no sería sencillo. Argentinos es un equipo que suele sostener una idea clara de juego y que se hace fuerte en este tipo de instancias. Para Unión, implicaría un desafío importante, pero también la chance de dar un golpe que lo meta en la conversación grande del torneo.

Unión Argentinos Tarragona.jpg

En este contexto, cada punto que reste en juego será determinante para el “Tatengue”, no solo pensando en clasificar, sino también en intentar escalar posiciones y modificar el cruce.

Así se armaría hoy el cuadro

Con Independiente Rivadavia y River Plate ya instalados en la próxima instancia, el cuadro parcial de playoffs presenta duelos de alto voltaje:

Parte alta:

Vélez Sarsfield vs Tigre

Belgrano vs Talleres

River Plate vs Defensa y Justicia

Lanús vs Huracán

Parte baja:

Independiente Rivadavia vs Independiente

Boca Juniors vs Rosario Central

Estudiantes de La Plata vs Barracas Central

Argentinos Juniors vs Unión

Todo abierto de cara a la definición

Más allá de este panorama, la tabla todavía puede sufrir modificaciones. La lucha por los puestos de clasificación está muy ajustada y cualquier resultado puede alterar los cruces.

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Para Unión, el objetivo inmediato será sostenerse entre los ocho mejores y llegar bien posicionado al sprint final. El premio: evitar un rival de peso o, en su defecto, llegar fortalecido a un cruce que puede marcar el rumbo de su temporada.

Unión Estudiantes playoffs
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