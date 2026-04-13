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Unión ya palpita su aniversario 119 con otra fiesta multitudinaria frente al 15 de Abril

Unión celebrará un nuevo año este 15 de abril y palpita la tradicional vigilia en la sede. Música, historia y pasión para una noche que promete ser inolvidable

Ovación

Por Ovación

13 de abril 2026 · 15:23hs
Unión ya palpita su aniversario 119 con otra fiesta multitudinaria frente al 15 de Abril

Unión ya late distinto. A medida que se acerca el 15 de abril, el club comienza a meterse de lleno en el clima de celebración por su aniversario 119. Una fecha que moviliza a toda la familia y que, como cada año, tendrá su punto fuerte en la sede social.

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A través de sus redes, la institución hizo la convocatoria para la clásica vigilia, que se realizará este martes, desde las 20. La propuesta, que ya es tradición, reunirá a hinchas de todas las edades en una noche cargada de identidad, con shows musicales en vivo, sorpresas y ese sentimiento rojiblanco que se multiplica con el paso de las horas.

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La expectativa irá en aumento hasta llegar al momento más esperado: la medianoche, cuando el reloj marque el inicio de un nuevo aniversario y desate el festejo con todo. Un instante especial, de esos que se viven con emoción, abrazos y orgullo por los colores.

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Se viene la fiesta por los 119 años de Unión

En paralelo, el club también empezó a jugar su partido en el terreno emocional. En redes sociales, Unión viene compartiendo fragmentos de su historia, recuerdos y momentos que ayudan a construir la previa y conectar con distintas generaciones de hinchas.

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Claro que el presente deportivo también suma lo suyo. Mientras el equipo mantiene viva la ilusión de meterse en los playoffs del Apertura, el aniversario aparece como un impulso extra, una motivación que baja desde las tribunas hacia el campo de juego.

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Unión se prepara para celebrar su historia, su gente y su identidad y, como cada 15 de abril, Santa Fe volverá a teñirse de rojo y blanco.

Unión aniversario 15 de Abril
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