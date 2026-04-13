Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión pone la mira en Newell's y Madelón realizará un solo cambio

El plantel de Unión comenzó la semana de trabajo con la mira puesta en el viernes cuando reciba a Newell's. Madelón meterá una variante

Ovación

Por Ovación

13 de abril 2026 · 09:54hs
Madelón dispondrá de una sola variante para recibir a Newells.

Prensa Unión

Madelón dispondrá de una sola variante para recibir a Newell's.

Luego de la derrota ante Estudiantes, el plantel de Unión retomó los entrenamientos este lunes, con la mira puesta en el cotejo del próximo viernes frente a Newell's.

Un cambio para jugar con Newell's

Y para ese partido, el entrenador rojiblanco Leonardo Madelón dispondrá de una variante. Y es que el lateral Lautaro Vargas cumplió la fecha de suspensión y en consecuencia volverá a la titularidad.

En consecuencia, el que saldrá de la formación será Nicolás Paz. En principio es el único cambio que dispondrá el DT, ya que no hay jugadores lesionados, ni tampoco suspendidos.

LEER MÁS: Unión y un banco sin respuestas: el recambio que no aparece en el momento clave

Está claro que Madelón cuenta con una formación que sale de memoria y salvo imponderables, como lo son lesiones o suspensiones, el técnico intenta tocar lo menos posible.

Por lo cual, habrá que esperar los próximos entrenamientos, pero de no media ningún imprevisto, el Tate recibirá a Newell's con el equipo que se recita de memoria.

Unión Newell's Madelón
Noticias relacionadas
union, de la ilusion al golpe: una derrota que expone mas que un resultado

Unión, de la ilusión al golpe: una derrota que expone más que un resultado

final caliente entre estudiantes y union con empujones, insultos e impotencia

Final caliente entre Estudiantes y Unión con empujones, insultos e impotencia

la bronca de mauro pitton en union: hicimos un gran esfuerzo y nos vamos sin nada

La bronca de Mauro Pittón en Unión: "Hicimos un gran esfuerzo y nos vamos sin nada"

madelon, sin rodeos en union: no habia que equivocarse y tuvimos un desacople

Madelón, sin rodeos en Unión: "No había que equivocarse y tuvimos un desacople"

Lo último

Murió Julio Ricardo, una voz histórica del periodismo deportivo argentino

Murió Julio Ricardo, una voz histórica del periodismo deportivo argentino

Unión pone la mira en Newells y Madelón realizará un solo cambio

Unión pone la mira en Newell's y Madelón realizará un solo cambio

Luego del triunfo, Colón pone el foco en la recuperación de algunos jugadores

Luego del triunfo, Colón pone el foco en la recuperación de algunos jugadores

Último Momento
Murió Julio Ricardo, una voz histórica del periodismo deportivo argentino

Murió Julio Ricardo, una voz histórica del periodismo deportivo argentino

Unión pone la mira en Newells y Madelón realizará un solo cambio

Unión pone la mira en Newell's y Madelón realizará un solo cambio

Luego del triunfo, Colón pone el foco en la recuperación de algunos jugadores

Luego del triunfo, Colón pone el foco en la recuperación de algunos jugadores

Nuevo Puente Carretero: comenzaron las intervenciones en la cabecera Santo Tomé

Nuevo Puente Carretero: comenzaron las intervenciones en la cabecera Santo Tomé

Tobías Reyes sufrió una dura derrota ante el filipino Fajardo

Tobías Reyes sufrió una dura derrota ante el filipino Fajardo

Ovación
El Rey Balbuena tuvo un buen debut como rentado en el Centro Gallego

El Rey Balbuena tuvo un buen debut como rentado en el Centro Gallego

Capibaras y Tarucas se miden en el Hipódromo de Rosario

Capibaras y Tarucas se miden en el Hipódromo de Rosario

Tobías Reyes sufrió una dura derrota ante el filipino Fajardo

Tobías Reyes sufrió una dura derrota ante el filipino Fajardo

Posiciones: Colón ganó, se escapó y mira a todos desde arriba en la Zona A

Posiciones: Colón ganó, se escapó y mira a todos desde arriba en la Zona A

Paredes, clave en Colón: Hay que estar preparado porque la oportunidad llega

Paredes, clave en Colón: "Hay que estar preparado porque la oportunidad llega"

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Llega a Tribus Cerati Infinito: el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

Llega a Tribus "Cerati Infinito": el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90s y 00s

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90's y 00's

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe