Unión pone la mira en Newell's y Madelón realizará un solo cambio

El plantel de Unión comenzó la semana de trabajo con la mira puesta en el viernes cuando reciba a Newell's. Madelón meterá una variante

Luego de la derrota ante Estudiantes, el plantel de Unión retomó los entrenamientos este lunes, con la mira puesta en el cotejo del próximo viernes frente a Newell's.

Y para ese partido, el entrenador rojiblanco Leonardo Madelón dispondrá de una variante . Y es que el lateral Lautaro Vargas cumplió la fecha de suspensión y en consecuencia volverá a la titularidad.

En consecuencia, el que saldrá de la formación será Nicolás Paz. En principio es el único cambio que dispondrá el DT, ya que no hay jugadores lesionados, ni tampoco suspendidos.

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Está claro que Madelón cuenta con una formación que sale de memoria y salvo imponderables, como lo son lesiones o suspensiones, el técnico intenta tocar lo menos posible.

Por lo cual, habrá que esperar los próximos entrenamientos, pero de no media ningún imprevisto, el Tate recibirá a Newell's con el equipo que se recita de memoria.