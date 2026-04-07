Unión no pudo sostener la ventaja y cayó ante Boca Unión perdió con Boca 74-68 y de esta manera, el equipo dirigido por Ariel Rearte sumó su quinta derrota consecutiva Por Ovación 7 de abril 2026 · 08:40hs

Unión perdió con Boca y sumó su quinta derrota al hilo.

En una Bombonerita que empujó en los momentos más difíciles, Boca Juniors (20-13) derrotó a Unión (12-21) por 74-68 en La Liga Nacional, tras un impactante tercer cuarto de 34-11 que cambió por completo el rumbo del partido. El Tate cosechó su quinta caída consecutiva.

Unión no sostuvo la ventaja y Boca reaccionó en el tercer cuarto Luego de una primera mitad adversa, en donde el Tate dominó todos los aspectos de juego y obtuvo 15 puntos de ventaja, el Xeneize ajustó en defensa, corrió la cancha y encontró fluidez ofensiva para dar vuelta la historia con autoridad.

Francisco Cáffaro fue la gran figura con 17 puntos, bien acompañado por Michael Smith con 16, liderando la remontada y el dominio en el tramo decisivo. En la visita, Martín Cabrera se destacó con 19 unidades, aunque no alcanzó para sostener la ventaja inicial. Síntesis Boca 74: Lucas Faggiano 7, Mike Smith 16, Sebastián Vega 4, Agustín Barreiro 5, Francisco Cáffaro 17 (FI) Nicolás Stenta 3, Wayne Langston 12, Mateo Fessia 0, Martín Cuello 10, Franco Giorgetti 0. DT: Nicolás Casalánguida. Unión 68: Franco Balbi 9, Yeferson Guerra 8, Emiliano Basabe 4, Facundo Chamorro 4, Chris Vogt 7 (FI) Martín Cabrera 19, Facundo Chamorro 0, Theo Akwuba 8, Federico Elías 2, Felipe Queiros 7. DT: Ariel Rearte. Parciales: 5-17, 26-39 y 60-50. Árbitros: Alejandro Chiti, Roberto Smith y Ezequiel Macías. Cancha: La Bombonerita.