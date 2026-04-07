Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión no pudo sostener la ventaja y cayó ante Boca

Unión perdió con Boca 74-68 y de esta manera, el equipo dirigido por Ariel Rearte sumó su quinta derrota consecutiva

Ovación

Por Ovación

7 de abril 2026 · 08:40hs
Unión perdió con Boca y sumó su quinta derrota al hilo.

Unión perdió con Boca y sumó su quinta derrota al hilo.

En una Bombonerita que empujó en los momentos más difíciles, Boca Juniors (20-13) derrotó a Unión (12-21) por 74-68 en La Liga Nacional, tras un impactante tercer cuarto de 34-11 que cambió por completo el rumbo del partido. El Tate cosechó su quinta caída consecutiva.

Unión no sostuvo la ventaja y Boca reaccionó en el tercer cuarto

Luego de una primera mitad adversa, en donde el Tate dominó todos los aspectos de juego y obtuvo 15 puntos de ventaja, el Xeneize ajustó en defensa, corrió la cancha y encontró fluidez ofensiva para dar vuelta la historia con autoridad.

Francisco Cáffaro fue la gran figura con 17 puntos, bien acompañado por Michael Smith con 16, liderando la remontada y el dominio en el tramo decisivo. En la visita, Martín Cabrera se destacó con 19 unidades, aunque no alcanzó para sostener la ventaja inicial.

Síntesis

Boca 74: Lucas Faggiano 7, Mike Smith 16, Sebastián Vega 4, Agustín Barreiro 5, Francisco Cáffaro 17 (FI) Nicolás Stenta 3, Wayne Langston 12, Mateo Fessia 0, Martín Cuello 10, Franco Giorgetti 0. DT: Nicolás Casalánguida.

Unión 68: Franco Balbi 9, Yeferson Guerra 8, Emiliano Basabe 4, Facundo Chamorro 4, Chris Vogt 7 (FI) Martín Cabrera 19, Facundo Chamorro 0, Theo Akwuba 8, Federico Elías 2, Felipe Queiros 7. DT: Ariel Rearte.

Parciales: 5-17, 26-39 y 60-50.

Árbitros: Alejandro Chiti, Roberto Smith y Ezequiel Macías.

Cancha: La Bombonerita.

Unión Boca partido
Noticias relacionadas
union prepara un duro informe contra racing por las ventas de nardoni y balboa

Unión prepara un duro informe contra Racing por las ventas de Nardoni y Balboa

union, ante un desafio limite en la bombonerita por la liga nacional

Unión, ante un desafío límite en la Bombonerita por la Liga Nacional

Unión es el equipo más goleador de la Zona A junto con Independiente.

De cara a la definición del Apertura, Unión mantiene el poder de fuego intacto

casa union en conflicto: deuda, versiones cruzadas y un nuevo frente judicial

Casa Unión en conflicto: deuda, versiones cruzadas y un nuevo frente judicial

Lo último

Allanaron la casa del segundo menor detenido y analizan más implicados en el crimen de la escuela N° 40 de San Cristóbal

Allanaron la casa del segundo menor detenido y analizan más implicados en el crimen de la escuela N° 40 de San Cristóbal

Unión no pudo sostener la ventaja y cayó ante Boca

Unión no pudo sostener la ventaja y cayó ante Boca

Una nadadora de Unión se prepara para competir en España e Italia

Una nadadora de Unión se prepara para competir en España e Italia

Último Momento
Allanaron la casa del segundo menor detenido y analizan más implicados en el crimen de la escuela N° 40 de San Cristóbal

Allanaron la casa del segundo menor detenido y analizan más implicados en el crimen de la escuela N° 40 de San Cristóbal

Unión no pudo sostener la ventaja y cayó ante Boca

Unión no pudo sostener la ventaja y cayó ante Boca

Una nadadora de Unión se prepara para competir en España e Italia

Una nadadora de Unión se prepara para competir en España e Italia

Después de la polémica, Santa Fe definió el cronograma 2026 para residencias en salud con un sistema propio

Después de la polémica, Santa Fe definió el cronograma 2026 para residencias en salud con un sistema propio

Martes con lloviznas en Santa Fe: el frío se mantiene y la mejora será gradual

Martes con lloviznas en Santa Fe: el frío se mantiene y la mejora será gradual

Ovación
Una nadadora de Unión se prepara para competir en España e Italia

Una nadadora de Unión se prepara para competir en España e Italia

Unión no pudo sostener la ventaja y cayó ante Boca

Unión no pudo sostener la ventaja y cayó ante Boca

Barrios y Rasmussen, otra vez con números positivos en Colón

Barrios y Rasmussen, otra vez con números positivos en Colón

Seguridad, con sanciones para Colón: No vamos a negociar con ningún tipo de elemento

Seguridad, con sanciones para Colón: "No vamos a negociar con ningún tipo de elemento"

El partido entre Colón y Racing de Córdoba cambia de día

El partido entre Colón y Racing de Córdoba cambia de día

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

Raúl Cottone presenta la muestra fotográfica Hombres sin rostro - Sombras

Raúl Cottone presenta la muestra fotográfica "Hombres sin rostro - Sombras"

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury