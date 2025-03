Unión perdió ante Patronato en el Presbítero Grella

La primera final fue para Patronato

En el Presbítero Grella por la primera de las finales de la Copa Túnel Subfluvial, la institución rojiblanca no encontró la manera de frenar el comienzo arrollador del Patrón que a los treinta de la primera etapa ya ganaba por amplia diferencia en el marcador. Los de Juan De Olivera ahora deberán tener un partido sin errores para poder remontar el scorer en la Vuelta y los de Marcelo Candia tendrán que mantener la concentración al cien porciento para que no se les escape la serie en el 15 de Abril.

En el primer tiempo, los anfitriones fueron letales, y aunque si bien la visita contó con más tiempo la pelota en su poder, Patronato cuando atacó y tuvo espacios fue contundente. El local lo salió a ganar de entrada, fue el que tuvo la intención desde el minuto inicial, a los 8 Barolín y a los 11 Miró, puso las cosas 2 a 0, y llegando a la media hora de juego puso el tercero por intermedio de Alejo Miró nuevamente. Por eso, el rojo y negro se fue al descanso ganando por 3 a 0 y de manera merecida.

Copa 2.jpg La primera final quedó para Patronato que derrotó al tate por 3 a 0 en Paraná. Gentileza LSF

En gran parte del primer parcial fue Unión el que tuvo la pelota, la iniciativa pero no encontró los caminos para dañar a un Patronato que estuvo muy bien parado y filoso en ofensiva. El constante asedio de los santafesinos encontró buena respuesta en los entrerrianos que tuvo opciones nuevamente de quedar de cara al gol porque la visita le dio los espacios para hacerlo.

En el segundo tiempo, Unión no pudo remontar la diferencia que había sacado el local, y no pudo contra el buen trabajo defensivo de Patronato. La figura del partido fue Alejo Miró, autor de dos de los tres goles de Patronato, que no se esperaban sacar esa diferencia en la ida. El primer chico quedó para los dirigidos por Marcelo Candia, y buscarán en una semana dar la vuelta en el 15 de abril, y para ello buscarán llevar mucho público para alentar al rojo y negro.

Síntesis:

Patronato 3- Unión de Santa Fe 0

Patronato: Ulises Román Peralta; Gaetano Motta, Alejandro Leiva, Francesco Valente, Alex Duarte, Santiago Bellatti, Mateo Ferreyra, Lucas González, Diego Cardoso, Alejo Miró, Joaquín Barolín. DT: Marcelo Candia. Suplentes: Sebastián Miño, Leonardo Lari, Nahuel Martínez, Elías Bravo, Brian Micelli, Tomás Méndez, y Agustín Morales Comas.

Unión: Froilán Díaz; Nazareno García Fazzi, Valentín Cantarini, Matthew Alberca, Nicolas Mariotti, Thomas Romero, Thomas D amico, Matthew Peresutti, Thomas Lavezzi, Maxim Ortiz Pajón y Lucas Ayala. DT: Juan De Olivera. Suplentes: Agustín Díaz, Nicolás Muchut, Tomás Torres, James Agustinelli, Valentín Cerrudo, Bautista Lanzidei, Misael Aguirre.

Goles: Pt: 8´ Joaquín Barolín, 11´ Alejo Miró, 30´ Alejo Miró.

Árbitro: Emiliano Maldonado

Estadio: Presbítero Bartolomé Grella