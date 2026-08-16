Alarma encendidas en Unión: qué lesiones sufrieron Malcorra, Mosqueira y Vargas

Los tres futbolistas terminaron con problemas físicos ante San Lorenzo y serán evaluados durante la semana. Malcorra tendría un desgarro y preocupa el estado de la rodilla de Mosqueira.

La derrota ante San Lorenzo dejó mucho más que preocupación por el flojo funcionamiento y la segunda caída consecutiva de Unión . El cuerpo técnico de Leonardo Madelón también deberá estar atento a la evolución de tres futbolistas que terminaron con problemas físicos: Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra y Lautaro Vargas.

Los dos primeros tuvieron que abandonar el campo de juego durante el primer tiempo, mientras que Vargas terminó la etapa inicial, pero sufrió el inconveniente físico en el último minuto y no pudo continuar para el complemento.

Después del partido, Madelón fue claro al diferenciar las lesiones: “Malcorra fue una lesión muscular. Mosqueira y Vargas fueron traumatismos”.

Preocupación por Malcorra y Mosqueira en Unión

La situación que más inquieta, en principio, es la de Ignacio Malcorra. El experimentado mediocampista sintió una molestia muscular y rápidamente se tomó la zona posterior de una de sus piernas, una imagen que hace pensar en un posible desgarro.

De confirmarse, sería una baja importante para Madelón, que ya viene teniendo dificultades para encontrar funcionamiento en la mitad de la cancha y que utilizó al zurdo como volante por izquierda ante San Lorenzo.

En caso de que no pueda estar frente a Aldosivi, Mauro Luna Diale o Brahian Cuello aparecen como las principales alternativas para ocupar su lugar.

Mucho más preocupante fue la imagen que dejó Joaquín Mosqueira. El mediocampista sufrió un fuerte traumatismo en una de sus rodillas y abandonó el campo durante la primera etapa. Una vez afuera, se lo pudo observar con mucho hielo en la zona y lágrimas en su rostro, lo que encendió las alarmas en el cuerpo técnico y médico.

En principio, existe preocupación por un posible compromiso ligamentario, aunque todavía no hay un diagnóstico definitivo. Será necesario esperar los estudios correspondientes para determinar el grado de la lesión.

Si finalmente no puede jugar ante Aldosivi, Emilio Giaccone, quien ingresó en su lugar ante San Lorenzo, aparece como el reemplazante natural.

Vargas también terminó con molestias en Unión

El tercer caso es el de Lautaro Vargas, quien sufrió un traumatismo en el último minuto del primer tiempo. El lateral derecho completó esa etapa, pero no regresó para disputar el complemento.

Su situación también será seguida de cerca durante los próximos días y, al igual que ocurre con Mosqueira, habrá mayores precisiones cuando comiencen los trabajos de la semana.

Si Vargas no llega al encuentro del viernes, Juan De Dios Pintado sería quien ocupe el lateral derecho.

Una semana clave para Madelón en Unión

Unión tendrá poco tiempo para lamentarse. El próximo compromiso será el viernes, desde las 14.30, frente a Aldosivi en Mar del Plata, y Madelón deberá definir no solamente quiénes podrán estar disponibles desde lo físico, sino también qué equipo necesita para intentar revertir un presente que se volvió preocupante.

El Tatengue sufrió tres derrotas en cinco fechas del Clausura y viene de perder dos partidos consecutivos, con un rendimiento que quedó muy por debajo de las expectativas.

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Por eso, las lesiones pueden terminar obligando al entrenador a realizar modificaciones que, de todas maneras, ya estaban dentro de sus posibilidades debido al bajo nivel colectivo.

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El propio Madelón dejó abierta esa puerta al reconocer que podría haber más cambios. La semana será entonces determinante. Primero, para conocer el alcance real de las lesiones de Malcorra, Mosqueira y Vargas. Después, para que Madelón encuentre respuestas futbolísticas en un equipo que necesita reaccionar cuanto antes.

Unión no solamente perdió jugadores potencialmente importantes para el próximo partido: también perdió margen de error.