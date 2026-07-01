Unión se quedó con el título del Torneo Apertura en Juveniles

En el estadio Ángel Malvicino, Unión superó 94-50 a Banco Provincial para sellar la serie 2-0 y dar la vuelta olímpica como campeón en la categoría Juvenil

El básquet formativo de Unión volvió a celebrar al consagrarse campeón del Torneo Apertura en la categoría Juveniles después de vencer con autoridad a Banco por 94 a 50 en el estadio Ángel Malvicino y quedarse con la serie final por 2-0.

El equipo tatengue no dejó dudas en el partido decisivo y coronó una campaña de gran nivel con una actuación contundente frente a su gente. La amplia diferencia en el marcador reflejó el dominio que ejerció durante la definición y le permitió desatar el festejo por un nuevo título en las divisiones inferiores.

De esta manera, Unión se sumó a la lista de campeones del primer certamen oficial de la temporada, en un semestre que poco a poco va completando su cuadro de honor en las diferentes categorías del básquet asociativo.

Hasta el momento, los títulos habían quedado en manos de Almagro, que se consagró en Infantiles, y Rivadavia, campeón tanto en Cadetes como en la Liga Próximo. Ahora fue el turno del elenco rojiblanco, que levantó el trofeo en Juveniles y ratificó el buen presente de sus formativas.

La síntesis de Unión y Banco

UNIÓN (SF) 94: Jano Brousse 7, Mateo Pérez 3, Stefano Buttarazzi 17, Francisco Sonzogni 7, Francisco Yanotti 21, Joaquín Bugna 5, Joaquín Rodríguez 18, Bautista Cappa 6, Ramiro Alegre 0, Jeremías Marquez 6, Santino Di Pascuale 0, Tobías Medina 4. DT: Branco Molinero.

BANCO 50: Valentino Castro 2, Miqueas Goldsack 8, Facundo Mautino 20, Sebastián Ezcurra 5, Valentino Zoratti 0, Francisco Barrionuevo 0, Filippo Pernicano 3, Lucas Mielniczuk 4, Lisandro Culasso 3, Gonzalo Degiorgio 0, Juan Acuña 5, Joaquín Martínez 0. DT: Nicolás Fernándes Chamusco.

Parciales: 33-13, 45-26 y 70-46.

Árbitros: Luciano Menéndez, Gerónimo Pauli y Facundo Barca.

Estadio: Ángel Malvicino.