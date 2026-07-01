Franco García quedó habilitado y ya puede debutar en Colón

En medio de un mercado de pases que se expendió una semana más y con la necesidad de reforzar, Ezequiel Medrán recibió una buena noticia en Colón : Franco García quedó habilitado y ya está a disposición para el compromiso de este domingo ante Deportivo Madryn .

El Sabalero continúa con la puesta a punto para jugar en Puerto Madryn por la fecha 19 de la Zona A de la Primera Nacional, en un encuentro clave para empezar la segunda rueda con el pie derecho. Mientras el entrenador termina de definir la formación, ya sabe que podrá contar con su única incorporación hasta el momento.

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Wachi, habilitado en Colón

García se entrena con el plantel desde hace más de una semana y solo restaba resolver la cuestión administrativa para quedar disponible. Según pudo saber UNO Santa Fe, en las últimas horas llegó la habilitación desde la AFA, por lo que el futbolista quedó en condiciones de integrar la convocatoria e incluso sumar sus primeros minutos con la camiseta rojinegra.

Wachi, listo para jugar en Colón. Gentileza Sol Play 91.5

La noticia cobra mayor relevancia en un contexto complejo para Colón. Durante el receso, el plantel sufrió varias bajas y la dirigencia todavía trabaja para cerrar otras tres incorporaciones que considera prioritarias para afrontar la segunda parte del campeonato.

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Mientras esas negociaciones siguen abiertas, Medrán ya tiene una alternativa más para afrontar el exigente duelo en Puerto Madryn. Resta saber si el entrenador optará por incluir a García desde el arranque o si esperará el momento oportuno para darle sus primeros minutos oficiales. En un mercado que todavía no termina de satisfacer las necesidades del cuerpo técnico, la habilitación del nuevo refuerzo representa una buena noticia para un Colón que busca comenzar la segunda mitad del torneo con nuevas variantes y recuperar terreno en la lucha por los puestos de protagonismo.