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Unión acelera ventas para levantar las inhibiciones y avanzar en el armado del plantel

Unión necesita generar ingresos para cancelar las deudas y levantar las inhibiciones La transferencia de Rafael Profini asoma como el salvavidas inmediato

Ovación

Por Ovación

27 de junio 2026 · 18:59hs
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Unión acelera ventas para levantar las inhibiciones y avanzar en el armado del plantel

José Busiemi

En Unión hay una premisa que atraviesa todo el mercado de pases: primero hay que sanear las cuentas y después pensar en los refuerzos. Por eso, la dirigencia trabaja para cerrar ventas que le permitan conseguir los recursos y levantar las dos inhibiciones que hoy condicionan.

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El panorama se complicó aún más hace algunos días, cuando ingresó en la FIFA un nuevo reclamo de Juventud de Las Piedras,de Uruguay, por la deuda correspondiente al pase de Maizon Rodríguez. De manera extraoficial, Unión apenas habría abonado una cuota del acuerdo original y, producto de la delicada situación financiera, dejó de cumplir con los pagos restantes.

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¿El salvavidas financiero para que Unión levante las inhibiciones?

Ese escenario obligó a acelerar varias negociaciones que ya estaban sobre la mesa. La más importante es la transferencia de Rafael Profini a Kharkiv de Ucrania, una operación que rondaría los 3.000.000 de dólares brutos. Sin embargo, en Santa Fe saben que no alcanza con acordar el monto de la venta. También será determinante la forma de pago. Si el dinero ingresa en cuotas o con plazos extensos, la dirigencia podría seguir teniendo dificultades para cancelar de inmediato las inhibiciones que pesan sobre la institución.

La primera de ellas responde a una deuda cercana a los 90.000 dólares por salarios impagos del delantero ecuatoriano José Angulo, cuyo paso fue muy breve y sin mayor trascendencia deportiva. Esa situación nunca terminó de resolverse y, con el correr de los meses, la crisis económica derivó en un escenario todavía más complejo.

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Con dos inhibiciones, Unión sabe que le costará incorporar, una realidad que explica por qué Leonardo Madelón continúa afrontando la pretemporada sin caras nuevas y con un plantel que, hasta ahora, solo registra bajas.

Unión inhibiciones FIFA
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