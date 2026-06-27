Por ahora Unión protagoniza un mercado de salidas y no hay refuerzos a la vista

Unión completó otra semana de pretemporada sin incorporaciones y con solo novedades de salidas por la necesidad de generar ingresos

Mientras el plantel continúa la puesta a punto para el segundo semestre, el mercado de pases de Unión sigue teniendo un claro protagonista: las salidas. Pasó completó la segunda semana de pretemporada en el predio bajo las órdenes de Leonardo Madelón , que está al frente pese a que todavía no renovó.

Por el momento, el entrenador no cuenta con caras nuevas. La dirigencia mantiene como prioridad ordenar la economía del club mediante transferencias antes de avanzar por incorporaciones, un escenario que obliga al DT a trabajar con el plantel actual mientras aguarda novedades.

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La primera baja importante es la de Rafael Profini. El mediocampista ya se encuentra en Europa para incorporarse al Kharkiv de Ucrania, operación que se oficializaría en los próximos días.

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A esa salida se sumó la de Claudio Corvalán, quien rescindió su vínculo con Unión y fue presentado como nuevo jugador de Deportivo Madryn, poniendo fin a un extenso ciclo con la camiseta rojiblanca.

Tras ocho años, Corvalán cerró su ciclo en Unión.

También dejó el club Tomás González. El extremo renovó previamente su contrato con la institución, pero luego fue cedido a préstamo a Deportivo Riestra, donde buscará continuidad durante la próxima temporada.

En tanto, aún no está definido el futuro de Enzo Roldán. El mediocampista es otro de los futbolistas que podría abandonar la institución en este mercado, aunque por ahora no hay una resolución. La lista de posibles salidas no termina allí. Mateo Del Blanco y Valentín Fascendini también aparecen en el radar de distintos clubes y no se descarta que puedan emigrar si llegan propuestas que satisfagan las pretensiones de Unión.

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Con este panorama, Madelón sigue de cerca cada movimiento del mercado sabiendo que, por ahora, la prioridad del club pasa por vender. Recién cuando se concreten esas operaciones, la dirigencia estará en condiciones de avanzar por los refuerzos que pretende el entrenador para afrontar el Torneo Clausura. Por eso, mientras la pretemporada avanza y el trabajo no se detiene, el Tatengue continúa protagonizando un mercado de pases en el que, hasta el momento, hay muchas más despedidas que incorporaciones.