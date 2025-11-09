Mauro Pittón, el alma de Unión: liderazgo, entrega y el regreso a su mejor versión

Unión atraviesa uno de los momentos más sólidos del año, y mucho tiene que ver con el nivel de Mauro Pittón, quien volvió a transformarse en el termómetro del equipo. El mediocampista central fue una de las figuras más destacadas en el empate ante Barracas Central, confirmando su rol de líder futbolístico y anímico dentro del equipo de Leonardo Madelón.

Desde el regreso del DT, Pittón no solo recuperó la titularidad, sino también la confianza y el protagonismo que lo llevaron a ser uno de los pilares del mediocampo tatengue. Hoy, con la cinta de capitán en el brazo, se transformó en el emblema de la estructura que sostiene Unión, tanto en lo futbolístico como en lo emocional.

Un motor incansable en el mediocampo

El volante santafesino volvió a ser ese jugador de referencia que Madelón siempre valoró: el primero en sacrificarse cuando el equipo no tiene la pelota, el que se ofrece como descarga en la salida, y el que ordena al resto desde la mitad de la cancha. Su presencia, lectura de juego y capacidad de liderazgo lo convirtieron en el faro de un equipo que recuperó equilibrio y carácter.

En el empate ante Barracas Central, Pittón fue el más claro del mediocampo. Además de su incansable despliegue y recuperación, tuvo una chance clara de gol con un potente remate desde afuera del área, demostrando una vez más su buen manejo de ambos perfiles: la precisión con la derecha, su pierna natural, y la sorpresa con la zurda.

Los números del capitán

La evolución estadística de Pittón también refleja su momento. En el Apertura, disputó 835 minutos sin goles ni asistencias. Sin embargo, con el regreso de Madelón, el panorama cambió radicalmente: en el Clausura ya acumula 15 partidos como titular, con 2 goles y una asistencia, sumando 1350 minutos en cancha. Además, fue titular en los dos compromisos de Copa Argentina (Central y River) y tuvo participación clave en la Copa Sudamericana, donde completó los cinco encuentros del semestre (en los últimos tres con Madelón fue titular).

El símbolo del nuevo Unión

El crecimiento del equipo en la segunda parte del año tiene mucho que ver con la recuperación futbolística y mental de Mauro Pittón. Madelón lo convenció de volver a ser ese jugador completo: firme en la marca, criterioso con la pelota y con personalidad para conducir a un grupo joven.

Hoy, Unión se sostiene sobre bases claras: solidez, orden y compromiso colectivo. Y en esa identidad, Pittón representa el espíritu tatengue, ese que pelea cada pelota como si fuera la última y contagia a todos con su entrega. En un equipo que se ilusiona con ser protagonista en los playoffs, el capitán se erige como el símbolo de un renacer que lo tiene, otra vez, en su mejor versión.