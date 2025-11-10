Unión vive días de alegría. Tras confirmarse su clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional, el club compartió en sus redes sociales un video especial para agradecer el apoyo de su gente y revivir los mejores momentos del partido ante Barracas Central, clave para sellar el pasaje a la siguiente fase.
Unión celebró su clasificación a los playoffs con un emotivo video: "A octavos, esto sigue"
Unión consumó su clasificación a los playoffs del Torneo Clausura y lo festejó en redes sociales. La Liga Profesional también se refirió al respecto.
Por Ovación
El Tatengue logró un empate sin goles ante Barracas Central, que lo dejó a un pasito de los playoffs. Y su clasificación se terminó de consumar tras los resultados del domingo, incluso el primero, con la derrota de Banfield frente a Aldosivi en el sur del Gran Buenos Aires.
La publicación de Unión en X
“Yo soy aquel que por tenerte da la vida A OCTAVOS UNIÓN. ESTO SIGUE ”, escribió la cuenta oficial del club junto a un emotivo clip que resume la previa, el aliento en las tribunas y las imágenes del encuentro disputado en el 15 de Abril, donde el equipo de Leonardo Madelón aseguró su lugar entre los ocho mejores de la Zona A.
La publicación rápidamente se viralizó entre los hinchas tatengues, que celebraron una nueva muestra de identidad y compromiso del plantel en un cierre de torneo que lo encuentra en un gran momento futbolístico.
La Liga Profesional saludó a Unión por su clasificación
Por su parte, la Liga Profesional también destacó el logro rojiblanco en sus redes oficiales, donde publicó: “¡El Tate dice presente! @clubaunion se quedó con el sexto cupo para los octavos del #TorneoBetano Clausura 2025 ”.
Con la clasificación confirmada, Unión se prepara para afrontar los octavos con la ilusión intacta y el objetivo de seguir avanzando en una campaña que lo devolvió al protagonismo del fútbol argentino.
LEER MÁS: Unión, adentro: el empate ante Barracas y la caída de Banfield le dieron el pasaje a los playoffs
Primero deberá pensar en Belgrano de Córdoba, a quien visitará en la última fecha de la Zona A en el Gigante de Alberdi, con la consigna de traerse un buen resultado para comenzar como local en los octavos de final del Torneo Clausura.