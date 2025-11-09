Unión y una clasificación que deberá esperar: las cuentas que lo mantienen en vilo

Unión empató con Barracas Central y quedó a un paso de llegar a los playoffs. Cuál es la combinación que lo dejaría al margen de la siguiente ronda.

El empate sin goles ante Barracas Central en el estadio 15 de Abril dejó a Unión con un sabor agridulce. Si bien el equipo de Leonardo Madelón continúa en zona de clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional, lo cierto es que todavía no puede festejar su pase matemático.

El punto conseguido en casa lo llevó a 24 unidades, una cifra que lo mantiene expectante y con buenas perspectivas, pero que no le asegura aún el boleto a la siguiente fase. Según explicó Soy Deportes, existen una serie de resultados posibles que, en un escenario extremadamente improbable, podrían dejar al Tatengue fuera de los ocho mejores.

Las combinaciones que podrían complicar a Unión

Para que Unión quede eliminado, se debería dar una combinación casi perfecta de resultados en la última fecha:

Si Boca vence a River y luego pierde ante Tigre: sumaría 3 puntos más . Con el empate en el Superclásico y la derrota ante Tigre lo pasaría también por diferencia de gol.

Si Central Córdoba le gana a Independiente Rivadavia y luego cae con Banfield: 3 puntos más .

Si Barracas Central derrota a Huracán: 3 puntos más .

Si Racing vence a Newell’s: 3 puntos más .

Si Estudiantes pierde con Tigre pero le gana a Argentinos Juniors: 3 puntos más , aunque con una diferencia de gol que lo mantiene detrás.

Si Banfield supera a Aldosivi y a Central Córdoba: 6 puntos más .

Si Belgrano derrota a Argentinos y luego a Unión: 6 puntos más .

Si Tigre le gana a Estudiantes y a Boca: 6 puntos más.

Con este panorama, la tabla podría cerrarse de la siguiente manera:

Boca 26, Banfield 26, Belgrano 25, Central Córdoba 25, Barracas 25, Racing 25, Tigre 25, Unión 24 (+7), Estudiantes 24 (+1).

Una posibilidad remota, pero posible

Para que el Tatengue quede afuera, debería perder por goleada en Córdoba ante Belgrano, y al mismo tiempo, Estudiantes golear a Argentinos Juniors para revertir una diferencia de gol de seis tantos. Solo en ese caso, y con todos los resultados anteriores alineados, Unión podría quedar noveno.

En definitiva, el equipo santafesino tiene prácticamente un pie en los octavos de final. La fe está intacta en el 15 de Abril. Aunque la calculadora siga encendida, el hincha tatengue sabe que lo más difícil ya está hecho.